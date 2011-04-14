ODTÜ'lü öğrencilere 10 yıl hapis istendi

T24- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de öğrencilerin protesto gösterisi sırasında çıkan olaylarla ilgili olarak, 117 kişi hakkında 1 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açtı.







Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek isteyen öğrencilere polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Öğrenciler polise taş ve sopalarla karşılık verdi.

Ak Parti binasına yürüyen öğrencilere polis müdahale etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), çeşitli üniversitelerden öğrencilerin protesto gösterisi sırasında çıkan olaylarla ilgili olarak, 117 kişi hakkında, ''Mala zarar verdikleri'' ve ''İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılması sırasında kamu görevlisine direndikleri'' iddiasıyla 1 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açtı.

Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan tarafından açılan davanın iddianamesinde, 5 Ocak 2011 tarihinde, çeşitli üniversitelere mensup öğrencilerin, ODTÜ yerleşkesinde A-1 kapısı önünde toplandıkları anımsatıldı.







Aralarında hakkında dava açılan kişilerin de bulunduğu 400 kişilik topluluğun buradan AK Parti Genel Merkezi önüne yürüyecekleri yönünde konuşmalar yapıldığı, bunun üzerine güvenlik güçlerince, böyle bir yürüyüşe izin verilmeyeceği söylenerek, giriş kapısı önünde barikat oluşturulduğu hatırlatılan iddianamede, bunun ardından şüphelilerin etraftan topladıkları taşları güvenlik güçlerine doğru attıkları belirtildi.

Güvenlik güçlerince topluluğa dağılmaları yönünde ve duyulacak biçimde birkaç kez uyarıda bulunulduğu kaydedilen iddianamede, ancak topluluğun uyarıya uymadığı gibi güvenlik güçlerince kullanılan araçlara, ODTÜ'ye ait kameraya, çöp bidonlarına zarar verdiği, barikatta bulunan güvenlik güçlerine taş, tekme ve sopalarla vurarak mağdurları hayati tehlikeye yol açmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilecek biçimde yaraladığı ifade edildi.





