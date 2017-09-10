ODTÜ'lü öğrencilerden yol yapım çalışmasına tepki

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği üyeleriyle birlikte bazı milletvekilleri ve öğrenciler, okulun içinden yol geçirilmesine tepki gösterdi.

ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve ODTÜ\'nün içinden geçecek olan tünelin yapımı için dün gece saatlerinde çalışma başlatıldı. ODTÜ arazisindeki ağaçların taşınarak, yol yapılmasına tepki gösteren ODTÜ Mezunları Derneği, kampüs önüne gelerek, çalışmalara tepki gösterdi. Ellerinde fidan taşıyan öğrenciler, \'Rektör istifa\' sloganları attı. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka\'nın da destek verdiği grup adına basın açıklaması yapan Yeşil Ankara Platformu, ODTÜ ormanlarının polis ve TOMA\'lar eşliğinde katledildiğini savunarak, bu çalışmaların kente zarar veren bir rant projesi olduğunu söyledi.

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