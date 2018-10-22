ODTÜ'lü öğrenciler hâkim karşısına çıktı; karikatürün suç teşkil ettiğini bilmiyorduk

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) mezuniyet töreninde 2006 yılında yargılandığı davada 'Güç sahibi eleştiriye açık olmalı' denilerek beraat eden 'Tayyipler Alemi' karikatürünü taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan 4 öğrenci ve kırtasiye sahibi hakim karşısına çıktı. Öğrenciler, taşıdıkları pankartın suç teşkil ettiğini bilmediklerini, pişman olduklarını söylerken pankartı taşıyan 3 öğrenci hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırıldı. Mahkeme bir sonraki duruşmayı ileriki bir tarihe ertelendi.

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde 'Tayyipler Alemi' karikatürünün bulunduğu pankartı taşıyan öğrenciler Burak A., Dilan C. Y. ve Furkan E. D., pankartın çıktısının alındığı kırtasiye sahibi Şahin D., pankartı arabasıyla okula götüren Özge K., 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması Ankara 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar Burak A., Dilan C. Y. ve Furkan E. D., aynı şekilde savunmaya yaparak, "Savcılıkta verdiğimiz ifadeleri tekrar ediyoruz. Yaptığımız eylemin suç olduğunu bilmeden yaptık. İnternette karikatürü ararken, daha önce hakkında dava açıldığı ve aklandığı yönünde haberler gördük. Karikatürün suç teşkil ettiğini bilmiyorduk. Üzgün ve pişmanız. Beratımızı istiyoruz" dedi.

"Öğrencilerin hiçbirini tanımıyorum"

Kırtasiye sahibi sanık Şahin D. da yapılan eylemle bir ilgisini olmadığını belirterek, "Ben esnafım. Söz konusu karikatürün çıktısı bizim iş yerinden alınmış. Mezuniyet töreni nedeniyle o gün iş yeri çok yoğundu. Alınan çıktıların içeriklerine dikkat etmem mümkün değil. Öğrencilerin hiçbirini tanımıyorum. Suçsuzum. Beratımı talep ediyorum" diye konuştu.



3 öğrenciyi pankartla birlikte okula götüren Özge K. da "Savcılıkta verdiğim ifade geçerlidir. Benim aracım olduğu için arkadaşları kırtasiyeden okula götürdüm. Pankartın içeriğini görmedim. Eyleme katılmadım. Suçsuzum. Beratımı talep ediyorum" dedi.

3 öğrencinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Avukatlar da yapılan eylemin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, öğrencilerin pankartın suç teşkil ettiğini bilmediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şikayetini geri çekmesi nedeniyle mahkemenin oluşan bu toplumsal mutabakata destek yönünde bir karar vermesi gerektiğini söylediler. Sanık avukatları ayrıca, öğrenciler Burak A., Dilan C. Y. ve Furkan E. D.’nin yurt dışına çıkış yasağı ile Şahin D. için konulan adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Avukatlar ayrıca 5 sanığın da duruşmalardan vareste tutulmalarını istedi.

Vareste ve yurt dışı yasağı ile ilgili talepleri kabul eden mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, 2005 yılında Penguen Dergisi'nde yayınlanan karikatür nedeniyle derginin yöneticileri hakkında soruşturma açılıp açılmadığı, açılmışsa sonucunun mahkemeye gönderilmesini isteyerek, duruşmayı erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şikâyetini geri çekmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta öğrencileri kabul etmiş, avukatı Hüseyin Aydın'ın, mahkemeye verdiği dilekçeyle şikayetten vazgeçmişti.

