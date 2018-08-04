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ODTÜ'lü 4 öğrenciye Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava

Dava Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek

Fotoğraf: Arşiv

04 Ağustos 2018 00:01

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin 4'ü ODTÜ'lü biri de pankartı bastığı belirlenen 5 kişi hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturması tamamlandı.

Başsavcılık, tören sırasında pankartı taşıyan Burak A, Dilan C.Y, Furkan E.D, pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen Özge K. ile pankartı bastığı belirlenen Şahin D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Dava Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İddianame kabul edilirken, pankartı taşıyan ve hazırlayan sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi. Sanıklardan Şahin D. serbest bulunuyordu.

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