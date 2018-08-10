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ODTÜ'lü 4 öğrenci serbest

Mezuniyet töreninde taşıdıkları pankartlar nedeniyle gözaltına alınan ODTÜ'lü 4 öğrenci hakkında 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı

10 Ağustos 2018 22:59

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) mezuniyet töreninde 2006 yılında yargılandığı davada 'Güç sahibi eleştiriye açık olmalı' denilerek beraat eden 'Tayyipler Alemi' karikatürünü taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan 4 öğrenci serbest bırakıldı. 

Mezuniyet töreni sırasında pankartı taşıyan Burak A, Dilan C.Y, Furkan E.D, pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen Özge K. ile pankartı bastığı belirlenen Şahin D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Rektörlüğün attığı e-posta ile görevinden alındığı açıklanan ODTÜ ÖTK eski Başkanı Özgür Gür, haberi Twitter hesabından böyle duyurdu:

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