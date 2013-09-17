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ODTÜ'den Bayraktar'a yanıt: Sayın Bakan yolları karıştırdı

ODTÜ, Bakan Bayraktar'ın basın mensuplarına yaptığı 'kendisi talep ettiği halde ODTÜ yine eylem yapıyor' açıklamalarına 'o yol ODTÜ’nün içinden geçmesi istenen bir başka yoldur' yanıtını verdi

17 Eylül 2013 12:39

ODTÜ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kampüs arazisindeki yol güzergahıyla ilgili açıklamaları üzerine, “Sayın Bakanla konuşulan yol, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan ve ODTÜ’nün sınır bölgesinden kuzey-güney doğrultusunda geçen yol değil, Eskişehir Yoluna paralel olarak doğu-batı yönünde ODTÜ’nün içinden geçmesi istenen bir başka yoldur” açıklamasında bulundu.

ODTÜ basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bayraktar’ın basın mensuplarına yaptığı, “ODTÜ içinde bir yol açacağız, ODTÜ rektörünü davet ettim, ‘Sen talepte bulun’ dedim. Kendisi talep ettiği halde ODTÜ yine eylem yapıyor” şeklinde bir ifadeye haberlerde yer verildiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:


Bakan da onay verdi

 

“ODTÜ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında, Sayın Bakan’ın daveti üzerine 2011 yılı yaz aylarında yapılan görüşmede konuşulan yol, Anadolu Bulvarı’nın devamı olan ve ODTÜ’nün sınır bölgesinden kuzey-güney doğrultusunda geçen yol değil, Eskişehir Yoluna paralel olarak doğu-batı yönünde ODTÜ’nün içinden geçmesi istenen bir başka yoldur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2007’de plana koyduğu ve doğu-batı yönünde hemzemin olarak (yüzeyden) geçtiği için kampüsü ikiye bölecek olan Eskişehir Yolu’na paralel bu yol, Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Bu durum aynı toplantıda Sayın Bakan’a aktarılmıştır. Eskişehir Yoluna paralel olan yolun, ODTÜ’nün Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarında da savunduğu gibi, hemzemin olarak (yüzeyden) değil bir tünel olarak yapılması Sayın Bakan tarafından da uygun görülmüştür. Bu ikinci yol Bakanlık onayına sunulan planda tünel olarak yer almıştır.”

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