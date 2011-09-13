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ODTÜ'deki protestoya 10 yıl hapis istemi ANKARA (A.A)

13 Eylül 2011 19:45

-ODTÜ'deki protestoya 10 yıl hapis istemi ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), çeşitli üniversitelerden öğrencilerin katıldığı protesto gösterisi sırasında çıkan olaylarla ilgili olarak, 117 kişi hakkında, ''Mala zarar verdikleri'' ve ''İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılması sırasında kamu görevlisine direndikleri'' iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada savunmalarını yapan sanıklar, iddianamede yer verilen savları ve üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını ileri sürdü. Dava sonrasında Ankara Adalet Sarayı önünde yapılan basın açıklamasında da yargılama protesto edildi. Davanın iddianamesinde, ODTÜ'de, 5 Ocak 2011 tarihinde, çeşitli üniversitelerden öğrencilerin katıldığı protesto gösterisi sırasında çıkan olaylarla ilgili olarak, 117 kişinin, ''Mala zarar verdikleri'' ve ''İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılması sırasında kamu görevlisine direndikleri'' iddia ediliyor. İddianamede, bu kişilerin 1 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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