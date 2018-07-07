ODTÜ'deki pankartlara soruşturma: 3 gözaltı!

ODTÜ'de pankart taşıyan öğrencilere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"ODTÜ’de yapılan mezuniyet töreni sırasında cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmış ve üç kişi gözaltına alınmıştır."