-ODTÜ'DEKİ OLAYDA 2 KAMERAMAN İLE 3 POLİS YARALANDI ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Polisin üniversitelere müdahalesini protesto etmek için AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek isteyen öğrenciler, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu dağıldı. Gazdan etkilenen bazı öğrencilere kampüsteki ambulanslarda müdahale edildi. Öğrencilerin dağılmasıyla güvenlik güçlerinin bir bölümü kampüsün önünden ayrıldı. Polisin üniversitelere müdahalesini protesto etmek isteyen, ODTÜ kampüsünde toplanan çeşitli üniversitelerden öğrenciler ile polis arasında yaşanan olayları görüntülerken başına taş isabet eden Anadolu Ajansı kameramanı Emir Demirci ile yüzüne tazyikli su gelen Kanal B kameramanı Osman Baybez ve 3 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 kameramanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisler ise ambulanslarda tedavi edildi. Bazı basın mensupları da tazyikli su ve biber gazından etkilendi. Bu arada, olaylar sırasında CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal da ODTÜ girişine gelerek öğrencilerle görüşmek istedi. Öğrencilerin kendisine tepki göstermesi üzerine Soysal üniversiteden ayrıldı. Güvenlik güçleri, protestocuların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, kampüsün önüne gelerek yaralı polislerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Çatalkaya, daha sonra, hastanede tedavileri devam eden gazetecileri ziyaret etti.