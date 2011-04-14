-ODTÜ'DEKİ ÖĞRENCİ PROTESTOSUNA DAVA ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), çeşitli üniversitelerden öğrencilerin protesto gösterisi sırasında çıkan olaylarla ilgili olarak, 117 kişi hakkında, ''Mala zarar verdikleri'' ve ''İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılması sırasında kamu görevlisine direndikleri'' iddiasıyla 1 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açtı. Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan tarafından açılan davanın iddianamesinde, 5 Ocak 2011 tarihinde, çeşitli üniversitelere mensup öğrencilerin, ODTÜ yerleşkesinde A-1 kapısı önünde toplandıkları anımsatıldı. Aralarında hakkında dava açılan kişilerin de bulunduğu 400 kişilik topluluğun buradan AK Parti Genel Merkezi önüne yürüyecekleri yönünde konuşmalar yapıldığı, bunun üzerine güvenlik güçlerince, böyle bir yürüyüşe izin verilmeyeceği söylenerek, giriş kapısı önünde barikat oluşturulduğu hatırlatılan iddianamede, bunun ardından şüphelilerin etraftan topladıkları taşları güvenlik güçlerine doğru attıkları belirtildi. Güvenlik güçlerince topluluğa dağılmaları yönünde ve duyulacak biçimde birkaç kez uyarıda bulunulduğu kaydedilen iddianamede, ancak topluluğun uyarıya uymadığı gibi güvenlik güçlerince kullanılan araçlara, ODTÜ'ye ait kameraya, çöp bidonlarına zarar verdiği, barikatta bulunan güvenlik güçlerine taş, tekme ve sopalarla vurarak mağdurları hayati tehlikeye yol açmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilecek biçimde yaraladığı ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin, başlangıçtan itibaren topluluğun içinde yer aldıkları, topluluğu yönlendirici ve güvenlik güçlerini tahrik edici tavırlarda bulundukları kaydedildi. Dava konusu olayda, şüphelilerin, toplantı düzenlemek için adli makamlara başvurularının bulunmadığı ve başlangıçtan itibaren topluluğun saldırgan tavır içinde olduğu ifade edilen iddianamede, güvenlik güçlerinin topluluğa dağılmaları için ve duyulacak biçimde defalarca uyarıda bulunduğu, buna karşın topluluğun dağılmadığı gibi kendisini dağıtmak isteyen güvenlik güçlerine karşı zor kullandığı anlatıldı. İddianamede, bu durumda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve 2911 Sayılı Yasa ile sağlanan ve güvence altına alınan ''toplantı oluşturmak ve ifade özgürlüğünü kullanmak'' hakkından söz edilemeyeceği ve eylemin 2911 sayılı Yasa ile korunan toplantı yapmak hakkının dışına çıkarak, suç oluşturduğu ileri sürüldü. Davanın iddianamesinde, üniversite öğrencisi 117 kişinin, ''mala zarar vermek'' ile ''izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünün dağıtılması sırasında kamu görevlisine direnmek'' suçlarından 1 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan iddianamenin kabul edildiği ve söz konusu kişilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.