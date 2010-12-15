-ODTÜ'DEKİ ÖĞRENCİ EYLEMİ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'ndeki Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda (BTYK) yapılan toplantı sırasında, bina önünde protesto gösterisinde bulunan ODTÜ'lü öğrencilerin eylemi sona erdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği BTYK toplantısını protesto eden öğrenciler, enstitüye yürümek istedi. Bu sırada polis ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Polise taş ve yumurtayla saldıran öğrencilere, polis biber gazıyla müdahale etti. Hükümet aleyhine slogan atan öğrenciler, ''gözaltına alınan arkadaşlarının akşam saatlerinde serbest bırakılacağının'' belirtilmesine rağmen dağılmadı. -UZUN EŞEK OYNADILAR- Polis ekiplerinin kampüs dışına çıkmasını isteyen öğrenciler, protestoları sırasında polisin kalkanına sırtlarını dayayarak ''uzun eşek'' oynadı. Başbakan Erdoğan'ın binadan ayrıldığını duyan öğrenciler, ıslık ve alkışlarla protesto gösterisini sürdürdü. Burada açıklama yapan ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Gökmen, öğrencilerin gözaltına alınmasını doğru bulmadıklarını ve serbest bırakılmalarını istediklerini söyledi. Polisin öğrencilere biber gazı sıktığını ifade eden Gökmen, ''Bu şiddeti onaylamıyoruz. Polisin kampüs içinde olmasını doğru bulmuyoruz. Başbakanın buraya gelmesini toplantının burada yapılmasını kışkırtma olarak görüyoruz'' dedi. ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Himmet Şahin, öğrencilerin gözaltı sürecinin ODTÜ'de devam ettiğini belirterek, ''Bu üniversite açılımı mıdır, bunu tekrar sorgulamak gerekiyor. Bugün gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep ediyoruz'' diye konuştu. Öğrenciler, polis ekiplerinin kampüsten ayrılması üzerine eylemlerine son verdi. Protestolar sırasında kampüs içindeki bazı araçların zarar gördüğü gözlendi.