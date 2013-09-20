ODTÜ'de yol yapımı protestosuna polis müdahale etti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yol yapımını protesto eden gruplara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

ODTÜ yerleşkesinde akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 400 kişilik bir grup, Anadolu Bulvarı'nı Konya Yolu'na bağlayacak olan yolu protesto etmek için şantiye alanına doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirten polis ekipleri ODTÜ yerleşkesinin A-4 kapısına gelen gruba dağılmaları konusunda uyarı anonsları yaptı. Dağılmayarak, şantiye alanından topladıkları taşlarla barikat kuran eylemcilere çevik kuvvet ekipleri, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler polise havai fişek, taş ve sapanlarla karşılık verdi. Uzun süren çatışmaların ardından eylemciler yerleşke içerisine dağılarak gözden kayboldu.

Tahsin Güner ve Muhammed Bayram'ın DHA'da yeralan haberine göre, ODTÜ yerleşkesinin A-4 kapısında başlayan yürüyüşle eş zamanlı olarak Yüzüncüyıl Mahallesi'nde toplanan 250 kişilik bir başka grup da şantiye alanına doğru yürüyüşe geçti. Yürümesine izin verilmeyen gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. Olaylar sırasında bir polis helikopteri de ODTÜ üzerinde ve çevresinde projektörle aydınlatma yapıp, müdahaleye havadan destek verdi.