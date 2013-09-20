T24 LogoT24 Logo
Gündem

ODTÜ'de yol yapımı protestosuna polis müdahale etti

ODTÜ'de yol yapımını protesto eden gruplara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti

20 Eylül 2013 00:15

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yol yapımını protesto eden gruplara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

ODTÜ yerleşkesinde akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 400 kişilik bir grup, Anadolu Bulvarı'nı Konya Yolu'na bağlayacak olan yolu protesto etmek için şantiye alanına doğru yürüyüşe geçti.
Yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirten polis ekipleri ODTÜ yerleşkesinin A-4 kapısına gelen gruba dağılmaları konusunda uyarı anonsları yaptı. Dağılmayarak, şantiye alanından topladıkları taşlarla barikat kuran eylemcilere çevik kuvvet ekipleri, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler polise havai fişek, taş ve sapanlarla karşılık verdi. Uzun süren çatışmaların ardından eylemciler yerleşke içerisine dağılarak gözden kayboldu.

Tahsin Güner ve Muhammed Bayram'ın DHA'da yeralan haberine göre, ODTÜ yerleşkesinin A-4 kapısında başlayan yürüyüşle eş zamanlı olarak Yüzüncüyıl Mahallesi'nde toplanan 250 kişilik bir başka grup da şantiye alanına doğru yürüyüşe geçti. Yürümesine izin verilmeyen gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. Olaylar sırasında bir polis helikopteri de ODTÜ üzerinde ve çevresinde projektörle aydınlatma yapıp, müdahaleye havadan destek verdi.

ETİKETLER

odtüyol yapımıpolisbiber gazıprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24