ODTÜ'de yapılan "Ne darbe ne diktatörlük" forumuna Ankara Valiliği'nden suç duyurusu

ODTÜ Fizik Bölümü binasında 50 kişilik bir grup tarafından, "Ne Darbe Ne Diktatörlük, OHAL Ne Anlama Geliyor, Üniversitenin Demokratik Ortamını Nasıl Savunabiliriz" adlı foruma, Ankara Valiliği suç duyurusunda bulundu.



Ankara Valiliği, gerçekleştirilen etkinlikte marjinal sol grupların olduğunu ileri sürerek, 15 Temmuz darbe girişimininin ardından alınan OHAL kararını "Ne Darbe Ne Diktatörlük" etkinliğini düzenleyen grubun ODTÜ rektörü tarafından kınanmasını istediğini ancak bir açıklama yapılmayınca ODTÜ Rektörlüğü’ne resmi bir yazı yazıldığını açıkladı.

Yazıda, “Bu açıklamanın üniversitelerine mensup öğretim görevlileri veya öğrencileri tarafından yapılmış ise bilgi verilmesi, bu şekilde bir açıklama yapılmadıysa Rektörlük tarafından bu hususun bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulması” istendi.



ODTÜ Rektörlüğü’nden bir cevap alınamayınca, Ankara Valiliği, düzenlenen forum ve adı geçen kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.