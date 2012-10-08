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ODTÜ'de 'tutuklu demokrasi' etkinliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu, "Tutuklu Demokrasi" etkinliği düzenleyecek

08 Ekim 2012 20:10

ODTÜ tarafından düzenlenen etkinlikte Oda TV, Ergenekon ve Balyoz davalarının yanı sıra, son dönemde toplumsal hayatı etkisi altına alan anti-demokratik ve adaletsiz uygulamalar konuşulacak.

Etkinliğe tutuklu gazeteci Mustafa Balbay'ın eşi Gülşah Balbay, Oda TV yazarı gazeteci Müyesser Yıldız, ODTÜ Araştırma Görevlisi ve Oda TV yazarı Coşkun Musluk ve Balyoz Davası’ndan tutuklu Havelsan Genel Müdürü Faruk Yarman’ın kardeşi ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural katılacak.

“Tutuklu Demokrasi” başlıklı Güz Dönemi açılış etkinliği 12 Ekim 2012, Cuma günü saat 14:00’da KKM-B salonunda (Kültür Kongre Merkezi) gerçekleştirecek.

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