ODTÜ'de orman kıyımına karşı direniş başladı

ODTÜ Ormanı’ndan geçirilmesi planlanan Anadolu Bulvarı-Konya Yolu arasındaki bağlantı yolu için ağaçların kesilecek olmasına ve yolun kampüs içerisinden geçmesine tepki gösteren ODTÜ’lüler, yapılacak yol güzergahına direniş çadırları kurdu.

ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ’lü öğrenciler, Anıtpark ve 100. Yıl Forumu üyelerinden oluşan eylemciler, ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’ sloganları attı.

Çadırların kurulmasının ardından bir konuşma yapan eski ODTÜ öğrencisi Çetin Örgen ise 50 yıl önce birçok arkadaşıyla o ağaçları elleriyle diktiklerini ve ağaçların kesilmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Öte yandan viyadük çalışmalarının devam ettiği görüldü.

Polisin uyarıları sonucu çadırlar kaldırılırken ODTÜ'deki nöbet sabaha kadar devam etti.

Gökçek'ten eylemlere tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise eylemlere twitter üzerinden tepki gösterdi. ODTÜ’de yapılacak yolla ilgili kamuoyu yoklaması yapılmasını teklif eden Gökçek, protestoları destekleyen gazeteci Can Dündar’ı da sert dille eleştirdi.

İşte Gökçek’in sözleri:

HADİ ODTÜ...HEM ODTÜ İÇİNDE, HEM ANKARA DA KAMUOYU YOKLAMASI YAPALIM...VATANDAŞ VE ÖĞRENCİLER BU YOLU İSTİYOR MU?. KİM ODTÜ ARAZİSİ İÇİN YAPILACAK KAMUOYU YOKLAMASINDAN KAÇIYORSA O HAKSIZDIR... O ZAMAN HER ZAMAN ODTÜ'DE 150 EYLEMCİ NE DERSE O DOĞRUDUR.. HADİ ORADAN... KAMU OYU YOKLAMASINI SİZE ÖĞRETECEĞİZ.

CAN KENDİNE GÜVENİYORSAN BU KONUDA SENİNLE TV'DE BİR TARTIŞMA PROGRAMI YAPALIM...VAR MISIN? YOKSA KORKAR MISIN? CEVAP BEKLİYORUM...ŞU ANDA İNSANLARI SUÇA SEVKETTİĞİNİN FARKINDASIN DEĞİL Mİ? TÜRKİYE DE MAHKEMELER YERİNE ÇÖZÜMÜ KABA KUVVETTEN BEKLEMEK SUÇTUR VE İSYANA TEŞVİKTİR...BURADA OLACAK OLAYLARDAN SORUMLU OLACAKSIN. İLK OLAYDA PEŞİNE DÜŞERİM.