ODTÜ'de kaza; 1 öğrenci hayatını kaybetti

ODTÜ'de kamyonet kapısının çarpması sonucu İrem Kütük adlı kadın öğrenci hayatını kaybetti. ODTÜ'nün 100. yıl semti tarafında bulunan A4 Kapısından yurtlar bölgesine giden yokuşta yaşanan olay, görgü tanıklarının ifadesine göre kampüse A4 kapısından giriş yapan bir kamyonetin arka kapağının açılması sonucu meydana geldi. ODTÜ öğrencilerinin genellikle yaya olarak geçtiği A4 kapısında gerçekleşen kaza esnasında, Kütük, kaldırımda yürüyordu. İddiaya göre hareket halindeki kamyonetin rampada kasa kapağı açıldı. Kapağın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Kütük, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Evrensel’ina ktardığına göre, İrem Kütük'ün ölümüne sebep olan aracın ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğüne ait 06GJ429 plakalı araç olduğu iddia edildi.

Kazaya ilişkin ODTÜ Psikoloji Bölümü, mezun ve öğrencilerin e-posta grubundan açıklama yaptı. Açıklamada, “Son sınıf öğrencilerimizden İrem Kütük, bugün kampüs girişine yakın bir yerde geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. İrem’i kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Başımız sağolsun” denildi.

Evrensel'e konuşan görgü tanıklarının ifadesine göre olay saat 12.00 sularında A4 kapısından Doğu Yurtlar Bölgesi’ne inen yokuşun ortasında gerçekleşti. Psikoloji bölümü tarafından öğrencilere atılan e-postada kaza mahaline “kampüs girişine yakın bir yerde” denilmesine tepki gösteren görgü tanıkları, “A4 kapısı ya da kampüs girişi değil, orası düpedüz yurtlar bölgesi” dedi. Araçla geçerken öğrenciyi yerde görüp bakmaya giden bir görgü tanığının ifadesine göre, yaklaşık yarım saat kadar ambulansın gelmesi beklendi. Önce üniversitenin sağlık merkezinin ambulansının geldiğini, ancak müdahale için yetersiz kaldığını belirten görgü tanığı, saat 12.25’te başka bir ambulansın gelerek öğrenciyi aldığını aktardı.

Emek Gençliği, İrem Kütük'ün yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün A4 güzergahında gerçekleşen trafik kazası sonucu Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi arkadaşımız İrem Kütük’ün hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duymaktayız.

Gerçekleşen bu acı olay açık ihmaller içermektedir. İddiaya göre kazaya yol açan 06 GJ 429 plakalı kamyonet ODTÜ İç Hizmetler Müdürlüğüne aittir. Okul yönetimi ise meseleye dair tutarlı bir açıklama yapmamıştır. Okulun en yoğun olduğu saatlerde okula kamyonet tarzı araçların giriş, çıkışı ve kampüs içinde kulanımı, ilgili kurumların denetim eksikliği bu ihmallerin başında gelmektedir. Görgü tanıklarının ifadesine göre kazadan sonra olay yerine gelen okulun sağlık merkezi ambulansı ise yetersizlikten dolayı yarım saat kadar müdahale edememiştir. Böyle bir durumun bir daha yaşanmasını önlemek için açık çağrımızdır:

■ Okula bu biçimde araçların giriş ve çıkışı, kampüs içerisinde kullanımı doğrudan denetim altına alınmalıdır.

■ Okulun sağlık merkezinin yeterli hale getirilmesi için gerekli işlemler yapılmalıdır.

■ ODTÜ yönetimi acilen olayın iç yüzünü aydınlatan bir açıklama yapmalıdır.

Bu durumun aydınlatılması ve tekrarının yaşanmaması için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybeden arkadaşımızın yakınlarına, ailesine ve tüm ODTÜ öğrencilerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."



