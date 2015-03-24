ODTÜ'de karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik

ODTÜ’de dün akşam karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada üç öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, ODTÜ Meclis Topluluğu’nun davetlisi olarak yerleşke içindeki camide düzenlenen bir etkinliğe katıldı. ODTÜ’lü bir grup öğrenci ise etkinliği protesto etti. İddiaya göre etkinliğin ardından sağ ve sol görüşlü öğrenciler A4 kapısında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üç öğrenci yaralandı. Söz konusu öğrenciler önce darp raporu aldıktan sonra 10 Nisan Polis Karakolu’na şikayetçi oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ÇAD’da su kuyusu açılması için yardım standı kurulması nedeniyle ODTÜ’de gerilim ortaya çıktı. Sağ ve sol görüşlü öğrenciler arasındaki gerginliğe görevliler de karıştı. İki gündür yaşanan bu gerginlik üzerine polis yerleşkenin içerisinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Bıçaklı saldırı iddiası araştırılıyor

Kavga sırasında sağ görüşlü öğrencilere bıçakla saldırıldığı iddia edildi. Öğrencilerin bu iddiası polis tarafından araştırılıyor. Terör, istihbarat ve asayiş ekiplerinin yaptığı incelemede henüz bir bıçaklı saldırı tespit edilemedi. Yerleşkedeki kamera görüntülerini toplayan polis bunları incelemeye aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, iddiayı hassas bir şekilde incelediklerini, gözaltı bulunmadığını, ancak darp edilen üç öğrencinin şikayeti üzerine saldırganların arandığı bilgisini paylaştı.