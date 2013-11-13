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ODTÜ'de işçiler greve çıkmaya hazırlanıyor

Tez Koop-İş Sendikası’na bağlı işçiler kamu işveren sendikasının gerekli talepleri yerine getirmediğini belirterek grev kararı aldı

13 Kasım 2013 14:09


Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol inşaatıyla gündeme gelen ODTÜ’de işçiler greve çıkmaya hazırlanıyor.

Tez Koop-İş Sendikası’na bağlı 300 işçi kamu işveren sendikasının gerekli talepleri yerine getirmediğini belirterek grev kararı aldı.

Tez Koop-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Mustafa Barın, “Talepler yerine getirilmezse ODTÜ’de hayatı durduracağız. ODTÜ yönetimi de işçilerin hakkının verilmesini istiyor. Ama kamu işveren sendikası bu taleplere karşı çıkıyor. ODTÜ yönetimiyle bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar” dedi. Kamu işveren sendikasının gerekli adımı atmadığından yakınan Barın, şunları söyledi:

 

ODTÜ de bizden yana ama....

 

“Kıdem zammı istiyoruz ama ODTÜ’de ücretler düşük. İşçilerin ortalama kıdemi 14 yıl. ODTÜ’de 22 yıllık bir işçinin ücreti bin 500 lira. Çok kıdemli işçi var. Farklılık yaratılması için kamu protokolüne ek kıdem zammı istiyoruz. 40 kuruş yevmiyesine her yıl için ilave edilmesini istiyoruz. Kamu işveren sendikası ekonomiyi, bütçeyi bahane gösteriyor. 40 kuruşa karşı 6 kuruş verebilirim diyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. ODTÜ rektörlüğü de işveren sendikasına iyileştirme yapılması için talepte bulunmasına rağmen onlar yapılmayacağını söylüyor.

Birçok işyerinde sözleşme yapıyoruz. Bizden çok çok fazla şey talep edenlerin istekleri yerine getirilmiş. Liralarla ifade edilen iyileştirmeler yapılıyor. 300 işçimiz var. Yaklaşık 235 tanesi herşey dahil yıllık ortalama bin 500 lira alıyor. Kamu işveren sendikaları yanlı görüş içinde. Son zamanlarda böyle oluyor. Hiçbir yerde mali disiplin kurallarına bakılmıyor ama bize karşı farklı tutum içinde kalıyoruz. Sıkıntı işveren sendikasının yanlı tutumu. Yasal prosedür var, greve gidiyoruz. 25 Kasım’a kadar anlaşma olmazsa greve çıkacağız.

 

Ulaşım da yemek de bize bağlı

 

ODTÜ’de hayatı durduracağız. Bugün grev kararı aldık. Yemekhane ve ulaşım sektörü bu işçiler üzerinden sağlanıyor. Paylaştığımız memurlar da var. Onlarla da işbirliği içindeyiz. Taşeron firmayla da koordine halindeyiz. Onlarla ilgili de sendikalaşma süreci başlatılacak. Asıl işçinin yapması gereken işi yapıyorlar. Biz bugüne kadar girişimde bulunmamıştık. ODTÜ şu ana kadar işçinin iyileştirme alması için baskı yaptı. Ama kamu işveren sendikası onları bile dinlemiyor.

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