ODTÜ'de gerginlik

ODTÜ'de öğrencilerler ile jandarma arasında çıkan gerginlikte, güvenlik güçleri taş atan öğrencileri biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıttı.





İddiaya göre, akşam saatlerinde bir öğrenci, farklı görüşteki başka bir öğrencinin kurduğu standı dağıtınca kavga çıktı.



Jandarmanın müdahale ettiği olayda, iki öğrenci gözaltına alındı.



Bu duruma tepki gösteren bir grup öğrenci de üniversite kampüsünün 100. Yıl girişinde eylem yaptı.



Jandarmanın ''dağılın'' ikazına uymayan öğrenciler, güvenlik güçlerine taş atmaya başladı.



Bunun üzerine jandarma da eylemci gruba tazyikli su sıkıp, biber gazı attı.



Kampüs içerisine doğru giden öğrenciler, burada bir süre oturduktan sonra dağıldı.



Bu arada, kampüse girmek isteyen araçlar, üniversite güvenlik görevlilerince giremeyecekleri yönünde uyarılarak çevrildi.





