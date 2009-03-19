T24 LogoT24 Logo
Gündem

ODTÜ'de gerginlik

ODTÜ'de öğrencilerlerle jandarma arasında çıkan gerginlikte, güvenlik güçleri taş atan öğrencileri biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıttı.

19 Mart 2009 02:00

ODTÜ'de öğrencilerler ile jandarma arasında çıkan gerginlikte, güvenlik güçleri taş atan öğrencileri biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıttı. 
 

İddiaya göre, akşam saatlerinde bir öğrenci, farklı görüşteki başka bir öğrencinin kurduğu standı dağıtınca kavga çıktı.

Jandarmanın müdahale ettiği olayda, iki öğrenci gözaltına alındı.

Bu duruma tepki gösteren bir grup öğrenci de üniversite kampüsünün 100. Yıl girişinde eylem yaptı.

Jandarmanın ''dağılın'' ikazına uymayan öğrenciler, güvenlik güçlerine taş atmaya başladı.

Bunun üzerine jandarma da eylemci gruba tazyikli su sıkıp, biber gazı attı.

Kampüs içerisine doğru giden öğrenciler, burada bir süre oturduktan sonra dağıldı.

Bu arada, kampüse girmek isteyen araçlar, üniversite güvenlik görevlilerince giremeyecekleri yönünde uyarılarak çevrildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24