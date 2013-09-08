ODTÜ'de çok sayıda kişi gözaltına alındı

Bulvarı'nın devamı olacak ve ODTÜ arazisinin doğu sınır bölgesinden geçecek yolu, ağaç söküleceği gerekçesiyle engellemek isteyen bir gruba müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Akşam saatlerinde, Balgat 100. Yıl Pazarı'nda toplanan grup, yürüyüşün ardından, şantiye alanına girmek istedi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba, TOMA 'lardan tazyikli su ve gazlı müdahalede bulunuldu.

Ara sokaklara dağılan ve çevredeki binalara giren göstericilere, polis "akrep" tabir edilen araçlarla müdahale etti. Olaylar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Zaman zaman Dikmen ve Mamak'ta da toplanan göstericiler, yolu trafiğe kapatarak polise zor anlar yaşattı.