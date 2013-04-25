ODTÜ'de çatışma: 15 yaralı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) karşıt görüşlü gruplar arasında kavga çıktı. Çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazı ve panzerlerle müdahale ediyor.

Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) karşıt görüşlü gruplar arasında saat 18:00'da kavga çıktı. Olaylar sırasında yaralanan 15 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Son dönemde öğrenci gruplarıyla polis arasında çatışmalarla gündeme gelen ODTÜ ’de bu kez iki öğrenci grubu arasında çatışmalar yaşandı. Çatışma, İşçi Partisi’ne yakınlığıyla bilinen ‘Bilim ve Ütopya Dergisi’nin ‘Dr. Serhat Özyar Bilim Ödülleri’ için ODTÜ’de düzenlediği törende Türkiye Gençlik Birliği’ne (TGB) üye gençlerle Kürt siyasi hareketi ekseninde örgütlü öğrenci grubu arasında yaşandı. Merkez Mühendislik binası önünde başlayıp uzun süre devam eden ve karşılıklı taş, sopa ve şişelerin kullanıldığı çatışmalar üzerine olaya emniyet güçleri müdahale etti. Olaylar bu kez bazı öğrenci gruplarıyla Çevik Kuvvet polisleri arasında devam etti. Çevik Kuvvet ekipleri öğrenci gruplarına tazyikli ve gaz bombası ile müdahale etti. Olaylar yaklaşık 4 saat sürdü.