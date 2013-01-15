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ODTÜ yine karıştı!

ODTÜ Kampüsü ana giriş kapısında yine arbede ve eylem vardı. Ancak bu kez güvenlik görevlileri öğrencilerle değil, otobüsçülerle karşı karşıya geldi

15 Ocak 2013 18:44

ODTÜ kampüsü yine gergin anlara sahne oldu. Özel halk otobüsü şoförleri ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

ODTÜ Kampüsü ana giriş kapısında yine arbede ve eylem vardı. Ancak bu kez güvenlik görevlileri öğrencilerle değil, otobüsçülerle karşı karşıya geldi.

Özel halk otobüsü işletmecileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kararına rağmen rektörlüğün kampüse girmelerine izin vermediğini iddia edip tepki gösterdi.

Kapıdaki tartışma devam ederken, bir otobüs sürücüsü otobüsü özel güvenlikçilerin üzerine sürdü.

Otobüsle özel güvenlikçilerin karşılıklı güç gösterisi sırasında bir güvenlik görevlisi otobüsün altında kaldı. Bir güvenlik görevlisi de fenalaştı.

Arbedenin ardından iki güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken ODTÜ kampüs kapısına çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otobüs şoförleri, sorunun giderileceğine dair söz aldıktan sonra eyleme son verdi.

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