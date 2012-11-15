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ODTÜ ve İTÜ riskli binalar için devrede

ODTÜ ve İTÜ ile ortaklaşa yürütülecek çalışmayla riskli bina tespitinde yeni yöntem ve kriterler belirlenecek

15 Kasım 2012 14:35

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli bina tespitinin daha hızlı olması için ODTÜ ve İTÜ ile ortaklaşa çalışma başlattı. Çalışmayla binanın bütünü incelenmeyecek, zemin kattan numune alınacak.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, riskli bina tespitinin daha hızlı şekilde olması için yeni bir yönetmelik taslağı üzerinde çalışmaya başladı.

ODTÜ ve İTÜ ile ortaklaşa yürütülecek çalışmayla riskli bina tespitinde yeni yöntem ve kriterler belirlenecek.

Bakanlığın gözetiminde yapılan çalışmayla binanın bütününün incelenmesi yerine, depremde en fazla zarar gören zemin katın kritik kat olarak belirlenip, buradan numune alınması sağlanacak.


75 riskli bina tespiti


Bakanlığın belirlediği lisanslı kuruluşlarca yapılan riskli bina tespitleri ise hızla devam ediyor. Bugüne kadar lisanslı kuruluşlar aracılığıyla çeşitli illerden yaklaşık 75 riskli bina tespiti yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, vatandaşların, bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurumlara binalarını tespit ettirmesi gerektiği söyledi.

Gürgen, riskli yapıların tespiti için kurum ve kuruluşların tam listesinin, bakanlığın kurumsal internet adresinde yer alan kentsel dönüşüm linki altında yer aldığını da belirtti.

Riskli binası tespit edilen vatandaşların, binalarıyla ilgili hazırlanan raporlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri tarafından inceleniyor. İncelemeler sonucunda bina yeterli deprem performansına sahip değilse ya da ekonomik ömrünü tamamladıysa yıkımına karar veriliyor.

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