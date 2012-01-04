ODTÜ ve Boğaziçi'ndeki 'kantin eylemi' Trakya'ya da sıçradı

T24 - Boğaziçi ve ODTÜ'den sonra Trakya Üniversitesi'nde de kantin boykotu var. Yiyecekler evden getiriliyor, 'bağış'lar paylaşılıyor. Trakya Üniversitesi nde kantinler birer birer müzikli kafelere dönüşürken öğrenciler hem zamlara hem de disko havasına tepkili.



Boğaziçi Üniversitesi’nde Starbucks işgaliyle hız kazanan kantin hareketi yayılıyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat ve Jeoloji Fakültelerinin ardından şimdi de Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde kantin boykotu başladı.



Radikal gazetesinin haberine göre; ODTÜ İnşaat Fakültesi’nde öğrenciler, 14 Aralık’ta “60 kuruşa çay, 1 liraya kahve, 3 lira 75 kuruşa ekmek arası öğrenci bütçesini bozar” diyerek kantin boykotuna başladı. Şimdi evden getirdikleri ve bağışlarla aldıkları yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. “Rektörlük kampüsün her metrekaresini özel sermayeye kiralıyor. Kantinciler ‘Kiram pahalı’ diyerek fiyatları arttırıyor. Rektörlük, bizim üzerimizden kâr edince kahve 1 lira oluyor” diyen gençler öğrenci olduklarının unutulmamasını istiyor. Bölüm başkanı öğrencilerden kendi fiyat listelerini ve kantindeki fiyat listesini istedi. Öğrencilerin talepleri 40 kuruşa çay, 50 kuruşa kahve ve poğaça, 1 liraya tost...

Jeoloji’de fiyatlar indi



İnşaat’taki boykot Jeoloji öğrencilerine de örnek oldu. 22 Aralık’ta başlayan boykot dün bitti. Kahve 1 liradan 75 kuruşa, kaşarlı tost 1 lira 50 kuruştan 1 lira 25 kuruşa, poğaça 75 kuruştan 50 kuruşa indi. ODTÜ’deki boykot, tüm fakültelerinde kantinleri yüksek sesle müziklerin çalındığı kafelere dönüşmüş Trakya Üniversitesi’ni de harekete geçirdi. Kalan son kantin de kafe yapılacağı için fiyatlar arttı. 40 kuruşluk çay 75, 60 kuruşluk bisküvi 1 lira 75 kuruş olunca İktisadi ve İtdari Bilimler Fakültesi’nde boykot önceki gün başladı. İlk gün kantinci, öğrencilerin üzerine yürüdü. Üniversiteliler de getirdikleri yemekleri fakülte girişinde arkadaşlarıyla paylaşırken kantin hareketinde kararlılar: “Zamlar geri alınsın. Kantini kafeye dönüştürecekler. Disko havasında kantin istemiyoruz.”





