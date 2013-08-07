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Ekonomi

'ODTÜ'lü ve Boğaziçi'li mali disiplini bozar'

MKE Genel Müdürlük görevine atanan İzzet Artunç'un, ODTÜ ve Boğaziçi gibi prestijli üniversite mezunlarına yeni mali ve sosyal haklar tanıyarak kuruma alma girişimi, iki bakandan geri döndü.

07 Ağustos 2013 17:05

 
Geçen yıl Makina Kimya Endüstrisi'nin Genel Müdürlüğüne atanan ilk denizci olan emekli Tümamiral İzzet Artunç, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden mezun olanların da, MKE’yi tercih etmeleri için bir tasarı taslağı hazırlattı. Vatan'ın haberine göre taslakta MKE çalışanları ile kuruma alınacak eğitimli üniversite mezunlarının, mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapılması öngörüldü. Milli Savunma Bakanlığı da, bu taslak için Maliye ile Çalışma Bakanlıklarından görüş istedi. 
 
Ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma Bakanı Faruk Çelik, yapılması istenen düzenlemelerin 'Kamu mali disiplini ile çalışma barışını bozacağı, diğer KİT'lerden de benzer talepler geleceği ve dengesizliklere neden olacağı' gerekçesiyle olumsuz görüş bildirdi. 
 
MKE de nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve bu personelin kurumda kalıcılığının sağlanması için 'Kamu düzeni ve disiplini içinde' çözüm bulunması amacıyla yeni çalışma başlattı.
 
MKE, TSK’nın silah, mühimmat, roket ve patlayıcı madde ihtiyacını karşılayan kurum. MKE, ABD dahil 29 ülkeye 98,5 milyon lira tutarında silah ve mühimmat sattı. En fazla satış yapılan ülke de 44,6 milyon lira ile Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeye geçen yıl SS-30 roketi başta olmak üzere çok sayıda fişek ve mühimmat satıldı.
 
Kurumun, “Milli Tank Altay, Modern Milli Piyade Tüfeği, Modern Makinalı Tüfek, Keskin Nişancı Tüfeği, Havadan Taşınabilir Obüs, Nüfuz Edici Bomba” projeleri de devam ediyor.
 

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