ODTÜ Rektörlüğü: O pankartı tasvip etmiyoruz

ODTÜ Rektörlüğü, mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak pankart açılmasını tasvip etmediğini açıkladı. Rektörlüğün açıklamasında, “Yaşanan tatsız olaylardan dolayı üzüntü duyuyoruz ve yaşananları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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ODTÜ’nün, kampüs içindeki stadyumda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler çeşitli mesajlar içeren pankartlarla geçiş yaptı.

Bir grup öğrenci, Erdoğan’la ilgili karikatürlerin yer aldığı bir pankart taşıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’na hakaret içerdiğini belirttiği pankartı taşıyan kişiler hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.