T24 LogoT24 Logo
Gündem

ODTÜ Rektörlüğü'nden 'uzaktan eğitim' haberlerine yalanlama: Henüz karar verilmedi

20 Ağustos 2020 16:36

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörlüğü 2020-2021 döneminde uzaktan eğitim yapılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, henüz bir karar alınmadığını duyurdu.

ODTÜ Rektörlüğü, öğrenci ve öğretim üyeleri arasında yapılan anket sonucu gelecek dönem uzaktan verileceğine ilişkin haberleri yalanladı. ODTÜ'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Çeşitli medya organlarında bugün yayımlanan Üniversitemizin 2020-2021 Akademik yılı Güz dönemini tamamen uzaktan eğitimle (online) sürdürme kararı aldığına dair haberler gerçeği yansıtmadığından, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde eğitim öğretimin sürdürülmesine yönelik en uygun yöntemin kararlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar devam etmekte; bu konuda Üniversite yönetimi ve bölümler nezdinde görüşmeler sürmektedir. Konuyla ilgili henüz alınmış bir kesin karar bulunmamakta olup; görüşmeler sonunda kesinleştirilecek yöntem ve ayrıntılar en hızlı şekilde iç ve dış paydaşların bilgisine sunulacaktır.”

 

 

 

ETİKETLER

öotüuzaktan eğitimhenüz karar verilmedi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24