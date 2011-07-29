ODTÜ reklamına YÖK'ten inceleme!

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ODTÜ'nün reklam filmini izlemek için TIKLAYIN

‘Buna devrimcilik denir’

YÖK inceleme başlattı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) “Bizler dünyayı değiştirebiliriz” sloganıyla hazırladığı reklam filminde İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince’den Yapı Kredi Bankası CEO’su Faik Açıkalın’a, Yeni Türkü müzik grubunun kurucu solisti Derya Köroğlu’ndan yazar Mehmet Eroğlu’na gibi mesleğinde başarılı ODTÜ mezunları yer alıyor.ÖSYM’nin bu sene itibarıyla LYS’de başarılı olan ilk 5 bin öğrencinin kimlik bilgilerini saklı tutması üzerine ODTÜ hedef kitlesi olan en başarılı öğrencileri bünyesine katmak için hazırladığı reklam filmini ODTÜ rektör danışmanı Prof. Dr. Bilgehan Ögel VATAN’a anlattı. Ögel şunları kaydetti: “ODTÜ’nün iyi öğrencilere ihtiyacı var. LYS’de başarılı olan ilk 100 ve 1000’e dayalı bir çalışma bu. Bu sene ÖSYM, LYS’de başarılı olan öğrencilerin kimlik bilgilerini saklı tuttuğu için başarılı öğrencilere reklam yoluyla ulaşmak istedik. ODTÜ’yü ne kadar başarılı öğrencilere tanıtırsak eğitim kalitemiz de o oranda yükselir. Hedef kitlemiz tercih aşamasına gelmiş ve LYS’de ilk 5 bine giren öğrencilerdir.Amacımız ODTÜ ismini sürdürmektir, okulda eğitim ve öğrenci seviyesi ne kadar yükselirse projelere bütçe alınır ve üniversitemiz dünya çapında “en iyiler” arasında yer alır. ODTÜ, bu filmle hem topluma hem de hedef kitlemiz olan başarılı lise öğrencilerine ulaşmayı amaçladık. Bu düzeyde kalmak için en iyiler bize katılmalı. Tanıtım filmi, ulusal kanallardan NTV, CNN Türk, CNBC-E ve Kanal E’de yayınlanacak. Film toplam 49 saniye ve bir hafta boyunca toplamda 3 bin 38 saniye ekranlarda dönecek. Bu tanıtım için filmi yayınlayacak TV kanalları bize çok özel fiyatlar verdi. Düzenli olarak verdiğimiz vefat ve mezunlar günü ilanlarından daha hesaplı” dedi.Kamera önüne geçen ODTÜ’lüler “ODTÜ’yü düşünüyorum” yazar tişörtler giyerek ODTÜ manifestosu’ndan birer cümle okuyor. Yapı Kredi Bankası CEO’su Faik Açıkalın “Bizi ODTÜ’lü yapan ODTÜ’nün başarma ve fark yaratma kültürü”, Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem “ODTÜ’lü var olan bilgiyle yetinmez sorgular, araştırır, geliştirir”, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince “Ülkenin ve dünyanın sorunlarıyla ilgilenir, çözüm arar”, Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu “Bu ruha bazen idealizm bazen devrimcilik denir” diyor.Diğer yandan twitter’dan ODTÜ’nün reklamlarını eleştiren Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Deniz Ülke Arıboğan ise, “Kar amacı güden üniversite kanunen mümkün değil. Belki niye reklam yapma gereği duyuyor diye sorabilirsiniz?” diyerek şunları söyledi,”TV reklamının memleketin 164 üniversitesine yasakken ODTÜ’ye serbest olması neden? ODTÜ reklam vereceğine yoksul ögrencilerine destek verse iyi olur.”ODTÜ’nün televizyonlarda dönen tanıtım filmine, YÖK başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın talimatıyla inceleme başlattı. YÖK hukuk müşavirliği, “Devlet üniversitelerinin kaynakları vatandaşın ödediği vergiden geliyor. Devlet üniversitesi reklam verebilir mi?” sorusunun yanıtını arıyor. YÖK hukuk müşavirliği 2547 sayılı kanuna göre inceleme yapacak ve bugün kararı basına duyuracak. ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Bilgehan Ögel ise konuyla ilgili “Yasak olduğunu bilmiyoruz, siyasi partiler nasıl televizyonda tanıtım yapıyorsa üniversiteler de yapar. Katma bütçe’den veriken vefat ilanları basın ilan kurumuna sorulur fakat bu tanıtım filmi öz gelir kaynakları kullanılarak verdik. Bu nedenle yasaya aykırı bir durum yok” açıklamasında bulundu.YÖK, yaptığı açıklamada ODTÜ'nün reklamının mevzuata uygun olduğunu açıkladı.