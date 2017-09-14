ODTÜ protokolü altına atılan imza 'rektör' değil, 'üniversite başkanı' sıfatıyla

ODTÜ'de yol yapımına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Rektörlüğü arasında imzalanan protokol Ankara Valiliği tarafından yayınlandı. Protokolün imza kısmında ODTÜ Rektörlüğü kastedilerek, 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi Başkanlığı' ibaresi yer aldı. Bu ibarenin altına Rektör Mustafa Verşan Kök imza attı. Şehir Plancıları Odası, bu duruma "Ülkemiz bürokrasisinde Üniversite Başkanlığı adında bir makam bulunmamaktadır" diyerek tepki gösterdi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberi şöyle:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisi içinden geçmesi planlanan yollara ilişkin ODTÜ Rektörlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokolün ardından bir gecede 4.8 kilometrelik alandan ağaçlar söküldü.

"ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı Arasında Bağlantıyı Sağlayacak Yol İnşaatı'na İlişkin Protokol" Ankara Valiliği tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Protokolü ayrıntılı inceleyen TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası’na göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ODTÜ arazisi üzerinde geniş yetkiler verirken ODTÜ’ye herhangi bir denetim yetkisi verilmedi.

"YÖK başkanı taraf değil fakat imzası var!"

Yol yapımına ilişkin protokolün tarafları olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ tanımlandı. Protokol sonunda taraf tanımlanmayan kurumları temsilen Ankara Valisi Ercan Topaca ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın imzalarına yer verildi. Şehir Plancıları Odası’na göre, protokolün Ankara Valiliği ve YÖK Başkanlığı’na yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında daha sağlam bir dayanak olması için bu iki kurumun da taraflar olarak tanımlanması gerekiyordu.

"Üniversite başkanlığı adında bir makam bulunmuyor"

ODTÜ arazisinden geçirilecek yola ilişkin hazırlanan protokolün imza kısmında ODTÜ Rektörlüğü kastedilerek, ’Orta Doğu Teknik Üniversitesi Başkanlığı’ şeklinde yazıldı ve altına Rektör Mustafa Verşan Kök’ün imza attı. Bubun yanlış olduğunu ifade eden Şehir Plancıları Odası, ”Ülkemiz bürokrasisinde Üniversite Başkanlığı adında bir makam bulunmamaktadır” yorumunda bulundu.

Rektörlük başlama zamanını belediyeye bırakrı

Protokolün 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında “ABB, (…) harita, zemin etüdü, yol gövdesinin oluşturulması, sanat yapılarının imalatı, ağaç nakli gibi çalışmalara olumsuz hava şartlarına maruz kalınmaması adına en kısa zamanda başlayacaktır” ifadesi yer alıyor. ODTÜ Rektörlüğü tarafından 11 Eylül tarihli açıklamasında ise “Yol yapımı çalışmalarının başlama zamanı tamamen Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufunda olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 09.09.2017 tarihinde sabah saatlerinde alan etütleri ile yol yapımı sürecine başlamıştır” ifadelerine yer verildi. Şehir Plancıları Odası’na göre Rektörlüğün bu açıklamasıyla çalışmaya başlanma zamanı tamamen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufuna bırakıldı.

Protokolde bakanlığın görüşü yok

Protokolün 3’üncü maddesinin 17'nci fıkrasında; “Ağaçlar ile ilgili uygulamalar kapsamında; taşınması uygun ağaçlar nakledilecek, uygun olmayan ömrünü tamamlamış olan ağaçlar kaldırılacaktır” ifadesi yer aldı. Şehir Plancıları Odası’na göre bu ifadeyle “taşınması uygun ağaçlar”dan ve “ömrünü tamamlamış olan ağaçlar”dan ne kastedildiği muğlak olduğu belirtildi.

Diğer bir hata olarak da, protokolde herhangi bir ağaç sayımının yer almadığı, taşınacak ve taşınmayacak ağaçların tespiti konusunda ilgili teknik bilgiyi sağlayan kurum olarak Orman Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınması zorunluyken, protokolde buna ilişkin herhangi bir ifadenin yer almaması gösterildi.

"Çelişkili ifadeler var"

Protokolün 3’üncü maddesinin 47'ncü fıkrasında; “İncek bulvarı bağlantı yolu Ek-4’de koordinatları belirtilen güzergahta esasen 4 şerit gidiş ve 4 şerit geliş olarak; aşağıdaki kesitte 38 metre olarak yapılacaktır. (Ek-5 yol kesiti)” ifadesi yer aldı. Bu ifadenin devamında yol parçalarının genişlikleri verildi. 2 metre olarak yazılmış olan orta refüjün el yazısıyla değiştirilerek 4 metreye çıkarıldığını saptayan Şehir Plancıları Odası, değişikliğin yukarıdaki ifadeye yansıtılmadığını belirterek şunları aktardı:

“Protokolde çelişkili bir durum ortaya çıkmıştır. Bu çelişkili durum zaten ODTÜ Rektörlüğü açıklamalarına da yansımıştır; 08.09.2017 tarihli açıklamada yol genişliği 38 metre olarak belirtilirken 11.09.2017 tarihli açıklamada yol genişliği 40 metre olarak belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu değişiklikler Ek-5’teki yol kesitine yansıtılmamıştır, yol kesitinde yol genişliği 38 metredir. Böylesine kritik bir konuda ve süreçte protokolün el yazısıyla tahrip edilmesi ve çelişkili ifadelere ve açıklamalara mahal verilmesi profesyonel olmayan bir tutumdur.”

"Yolun bazı bölgelerde genişlediği protokole yazılmadı"

“Protokolün 3. maddesinde yol ve peyzaj ve altyapı çalışmalarına ayrılan alanlar birlikte belirtilen toplam genişlik 50 metredir. ODTÜ Rektörlüğünün 11.09.2017 tarihli açıklamasında ise; “Yolun yapımı sırasında açılan yüzeyin genişliği; yol yapım teknikleri, yol kenarındaki sanat yapıları (şev, drenaj kanalları, vb.) ve çevre düzenlemeleri gereği, bazı yerlerde en fazla 75 metre olup (mevcut yangın yollarıyla beraber), iki noktada U-dönüşü yapılacağı için sadece bu bölümlerde genişlik 135 metreye ulaşmıştır.” ifadesi yer almaktadır. Söz konusu protokolün herhangi bir yerinde 75 metre ve 135 metre genişlikten söz edilmemektedir. Tespitlerimize göre Ankara Büyükşehir Belediyesi 50 metre genişliğin katbekat üstünde orman alanını tahrip etmiştir.”

Valilik de taraf değil ama...

Söz konusu protokolün 3. madde 6. fıkrasında; “Yol yapımı karşılığında 36 hektarlık hazine arazisinin ODTÜ’ye tahsisi Ankara Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecektir” sözleri yer aldı. Ankara Valiliği taraf olarak tanımlanmadığını hatırlatan Şehir Plancıları Odası, “bu maddenin Valilik açısından bağlayıcı olması hukuken tartışmalı bir konudur” ifadelerine yer verdi.