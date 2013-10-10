T24 LogoT24 Logo
Gündem

ODTÜ olaylarına terör suçlaması

Göktürk-2 uydusunun Çin'e fırlatılması töreninde ODTÜ'de çıkan olaylar nedeniyle 11 kişi hakkında dava açıldı

10 Ekim 2013 10:14

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Göktürk-2 uydusunun fırlatma töreninde çıkan olaylar nedeniyle dava açıldı. İddianamede 11 kişiye "Terör örgütü adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olmak" suçlaması yöneltildi.

Göktürk-2 uydusunun Çin'e fırlatılması töreninde ODTÜ'de çıkan olaylar nedeniyle 11 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olaylara karışan 11 kişi "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olmak'la suçlanıyor.

İddianamede ayrıca, sanıkların evlerindeki aramalarda terör örgütleriyle ilgili yazılı ve dijital belgeler ele geçirildiği öne sürüldü.

Sanıkların savunmalarında, eyleme bireysel iradeleriyle demokratik haklarını kullanmak amacıyla katıldıklarını söyledikleri ve terör örgütleri ile irtibatlarının bulunduğu, cebir ve şiddete başvurduklarını reddettiklerine de iddianamede yer verildi.

Olaylar sırasında oluşan maddi zararlar da iddianamade yer aldı.

ODTÜ rektörlük ve fakülte binaları ile eklentilerinde 20 bin 426 lira 74 kuruş, TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsünde 4 bin 300 lira, bir banka ATM'sinde yaklaşık bin lira, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamu mallarında ise bin 321 lira 16 kuruşluk zarar olduğu ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün 9 aracında hasar meydana geldiği ifade edildi.

Göktürk-2 uydusu 18 Aralık 2012'de Çin'den Uzay'a fırlatılmış ve ODTÜ yerleşkesinde düzenlenen fırlatma törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakan katılmıştı.

Tören sırasında çıkan olaylar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

ETİKETLER

odtüolaylarterörsuçlamagöktürkbaşbakanuydutörendavarektörlük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24