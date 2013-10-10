ODTÜ olaylarına terör suçlaması

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Göktürk-2 uydusunun fırlatma töreninde çıkan olaylar nedeniyle dava açıldı. İddianamede 11 kişiye "Terör örgütü adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olmak" suçlaması yöneltildi.

Göktürk-2 uydusunun Çin'e fırlatılması töreninde ODTÜ'de çıkan olaylar nedeniyle 11 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olaylara karışan 11 kişi "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olmak'la suçlanıyor.

İddianamede ayrıca, sanıkların evlerindeki aramalarda terör örgütleriyle ilgili yazılı ve dijital belgeler ele geçirildiği öne sürüldü.

Sanıkların savunmalarında, eyleme bireysel iradeleriyle demokratik haklarını kullanmak amacıyla katıldıklarını söyledikleri ve terör örgütleri ile irtibatlarının bulunduğu, cebir ve şiddete başvurduklarını reddettiklerine de iddianamede yer verildi.

Olaylar sırasında oluşan maddi zararlar da iddianamade yer aldı.

ODTÜ rektörlük ve fakülte binaları ile eklentilerinde 20 bin 426 lira 74 kuruş, TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsünde 4 bin 300 lira, bir banka ATM'sinde yaklaşık bin lira, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamu mallarında ise bin 321 lira 16 kuruşluk zarar olduğu ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün 9 aracında hasar meydana geldiği ifade edildi.

Göktürk-2 uydusu 18 Aralık 2012'de Çin'den Uzay'a fırlatılmış ve ODTÜ yerleşkesinde düzenlenen fırlatma törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda bakan katılmıştı.

Tören sırasında çıkan olaylar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.