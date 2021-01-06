ODTÜ öğrencileri Boğaziçi’ne destek için toplandı: Atanmış rektörlere karşı durmak; özgür ve demokratik üniversiteyi savunmaktır

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto eden ve gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışmak için ODTÜ Rektörlük binası önünde eylem yaptı.

Bugün ODTÜ’ye atanan rektör Verşan Kök’ün makamının önünde bir basın açıklaması düzenleyen ODTÜ öğrencileri, Melih Bulu’nun daha önce AKP’de milletvekili aday adayı olduğuna ve çeşitli görevler yaptığını da vurguladı

ODTÜ öğrencileri tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şöyle:

“5 üniversiteye daha kayyum rektör atandı. Boğaziçi Üniversitesine atanan Melih Bulu, daha önce AKP milletvekili aday adayı olmuş, AKP'de çeşitli görevler yapmış, iktidarın içinden bir isimdir. Bu atama da iktidarın üniversiteleri kendi politik ihtiyaçları ve sermayenin çıkarlarına göre dönüştürme gayesiyle yapılmıştır.

Rektör atamaları, baskılar ve saldırılar ile üniversiteler özgür düşünceden ve demokratik yapıdan uzaklaştırılıyor. Sermayenin hizmetinde birer iş merkezi haline getirilmek isteniyor. Üniversiteliler ses çıkarmayan, iktidarın emrinde, biat eden, tek tipleşmiş bir kalıba sokulmaya çalışılıyor. AKP, yaptığı atamalarla ve müdahalelerle üniversite bileşenlerinin; öğrencilerin emekçilerin ve akademisyenlerin okul içerisinde söz söylemesini engellemeye çalışarak bu sürecin aktörü durumundadır.

ÖTK'lerın kaldırılması, öğrenci topluluklarının kapatılması ve etkinliklerin yasaklanması gibi antidemokratik uygulamalar üniversitelerden mevcut düzeni eleştirecek her türlü sesin kısılmasının önünü açıyor.

ODTÜ’ye atanan Verşan Kök ve yönetimi, yaptıklarıyla atanmış rektörlerin iktidarın eli gibi hareket ettiklerini gösterdi. ODTÜ Öğrencileri olarak, üniversitemizin tüm bileşenlerinin ortak mücadelesiyle bu baskı ve saldırıların karşısında durduk, durmaya devam ediyoruz. Üniversitelere yapılan topyekûn saldırıların bir parçası olan atanmış rektörlere karşı durmak; özgür ve demokratik üniversiteyi savunmaktır. Boğaziçi öğrencileri daha önce de kayyum rektöre teslim olmadılar. AKP’nin atadığı Melih Bulu’ya da teslim olmayacaklarını bir kez daha herkese gösterdiler."

"Atanmış rektör Verşan Kök'ün makamının önünde sesleniyoruz"

ODTÜ öğrencileri açıklamalarına şöyle devam etti:

"Üniversitelerinin demokratik ve özerk yapısını savunmaya çalışan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, polis şiddetiyle ve yandaş basının akla hayale sığmayacak kara propagandasına maruz kalarak sindirilmeye çalışıldı. Birçok öğrencinin evleri basıldı, 17 öğrenci gözaltına alındı. Biz ODTÜ Öğrencileri olarak üniversitemizin değerlerini sahipleniyor, dün olduğu gibi bugün de atanmış rektörlerin, tüm bileşenleriyle üniversitelerin üstündeki baskıların ve kampüslerdeki polis şiddetinin karşısında yer alıyoruz. Atanmış rektör Verşan Kök’ün makamının önünde sesleniyoruz;

ODTÜ Öğrencileri olarak üniversiteleri arka bahçesine dönüştürmeye çalışan iktidara ve yaptıklarına karşı mücadele edeceğiz, kayyum-yandaş rektörlere geçit vermeyeceğiz.

ODTÜ öğrencileri olarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin talepleri, bizim de taleplerimizdir.

Rektörler; öğrencisi, akademisyeni ve emekçileriyle üniversitenin tüm bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilmelidir.

Kayyum rektörler değil seçim istiyoruz!

ODTÜ, Boğaziçinin Yanında!”