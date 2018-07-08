ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Gür gözaltına alındı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet Gür, mezuniyet töreninde açılan pankartlarla ilgili, bugün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Gür, Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
ODTÜ'de cuma günü yapılan mezuniyet töreninde açılan pankartlarma ilgili dün (7 Temmuz) 3 öğrenci gözaltına alınmıştı.
İnce ziyaretini erteledi
24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün, saat 17.00'de gözaltına alınan öğrencilerler dayanışmak için yapacağı ODTÜ ziyaretini ertelediğini açıkladı.