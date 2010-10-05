ODTÜ, odun satacak

T24- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü, merkez deposunda bulunan toplam bin 140 ster yakacak odunu satmak üzere ihale açtı.



Buna göre 610 steri yapraklı, 530 steri de ibreli yakacak odun olmak üzere toplam bin 140 ster yakacak odun, ''pazarlık usulü'' ile satılacak.



Tahmini satış fiyatı yapraklı yakacak odunun 1 steri için 58 lira, ibreli yakacak odunun 1 steri içinse 52 lira olarak belirlendi.



Yapraklı yakacak odunun tahmini bedeli 35 bin 380 lira, ibreli yakacak odunun tahmini bedeli 27 bin 560 lira olmak üzere toplam tahmini bedel ise 62 bin 940 lira olacak.



İhalede katılımcılardan bin 888,20 lira tutarında geçici teminat alınacak.



İhale, 15 Ekim 2010 tarihinde saat 11.00'de ODTÜ İdari Mali İşler Daire Başkanlığında toplanacak komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.



Teklifler ihale günü, ihale saatine kadar ODTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verilecek.



Toplam tahmini bedel üzerinden verilecek olan ihaleye kısmi teklif ise verilemeyecek.



Bu arada satışa çıkarılan taşınmaya hazır ve kesilmiş yakacak odun istifleri, mesai saatleri içerisinde bulunduğu yerde görülebilecek.



