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ODTÜ mezuniyetinde 'siyasi pankart' gerginliği

Statta bulunan öğrenci yakınları pankartlara el koymak isteyen güvenlik görevlilerine 'Son günlerinde çocuklara bu yapılmaz' diyerek tepki gösterdi

30 Haziran 2014 00:22

ODTÜ'de 2013-2014 Akademik Yılı'nın mezuniyet töreni olaylı başladı. Mezuniyet yürüyüşü için Devrim Stadyumu'na giren öğrencilerin ellerinde taşıdıkları bazı pankartlar "siyasi içerikli" oldukları gerekçesiyle özel güvenlik görevlilerince alınmak istendi. Hürriyet’te yer alan habere göre, sansüre uğradıklarını savunan öğrenciler, durumu protesto etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 2013-2014 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Devrim Stadyumu'nda yapıldı. Binlerce öğrenci velisi ve yeni mezunun katıldığı etkinlik olaylı başladı. Mimarlık Fakültesi'nin mezuniyet yürüyüşü için Devrim Stadyumu'na girişleri sırasında özel güvenlik görevlileri bir öğrencinin taşıdığı, üzerinde "Bilal'e anlatır gibi anlat hocam" yazan pankartı " siyasi içerikli" olduğu gerekçesiyle el koymak istedi. Duruma itiraz eden öğrencinin elindeki pankart çekilerek alındı. Diğer öğrencilerin de araya girmesi ile stad girişinde kısa süreli gerginlik yaşandı. Görevliler ile tartışan öğrenciler, sansüre uğradıklarını savundu. Üzerinde Recep Tayyip Erdoğan karikatürünün bulunduğu bir pankarta da el konulduğu görüldü.

 

Veliler araya girdi

 

Durumu alkış ve ıslıkla protesto eden öğrenciler, kortejin geriye kalan kısmında bulunan arkadaşlarına hiçbir pankartı güvenlik görevlilerine vermemelerini söyledi. Yaklaşık iki dakika süren ıslıklı protestonun ardından öğrenciler pankartı alarak, yürüyüşlerine devam etti. Stadta bulunan öğrenci yakınları da güvenlik görevlilerine "Son günlerinde çocuklara bu yapılmaz" diyerek tepki gösterdi. Güvenlik memurları ise' "Bize verilen talimatı uyguluyoruz" diye konuştu.

 

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