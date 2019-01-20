ODTÜ, evrim konferansını "yeniden yapılandırma ve tadilat" gerekçesiyle iptal etti

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde (KKM) yapılacak etkinlikleri yeniden yapılandırma ve tadilat gerekçesiyle iptal etti. Aylar öncesinden hazırlığı yapılan 13. Aykut Kence Evrim Konferansının da olduğu birçok etkinlik iptal olurken, konuyu görüşmek için rektörlüğe giden öğrenciler güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı. ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (BİYOGEN) Başkanı Selen Akçakoca, "yeni yer aradıklarını ve her ne koşulda olursa olsun konferansı gerçekleştireceklerini" söyledi.

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre ODTÜ Rektörlüğü geçtiğimiz ay okul içerisinde yerel seçimlere kadar dışarıdan gelen grupların okul içerisinde etkinlik yapmasının engelleneceğini duyurmuştu. Bu olayın üzerine KKM’de mart ayının sonuna kadar gerçekleşecek etkinliklerin iptal edilmesi, öğrenciler arasında uygulamanın yerel seçimlere kadar devam edeceği yönünde kaygılara neden oldu.

Rektörlükten randevu verilmiyor

2018 yılının ocak ayında KKM salonlarını ayarlamalarına, ekim ayında gerekli dilekçe ve yazışmaları yapmalarına rağmen etkinliğe bir ay kala salonları kullanamayacaklarını öğrendiklerini anlatan BİYOGEN Başkanı Selen Akçakoca, etkinlikle ilgili dilekçe vermek üzere Kültür İşleri Müdürlüğüne gittiklerinde salonu kullanamayacaklarını öğrendiklerini söyledi. Akçakoca, böyle bir durum olmasa kendilerine bu bilginin uzun süre verilmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek “Konuyla ilgili rektörlükle görüşmek istedik fakat bir hafta boyunca randevu alamadık. Rektörlüğe gittiğimizde ise oldukça kötü bir muameleyle karşılaştık” dedi.

Güvenlikler öğrencileri dışarı çıkardı

KKM’ye yaptıkları itirazlar sonucunda etkinliği okul içerisinde başka bir yerde yapabileceklerinin söylendiğini ama bunun geçiştirmek için söylendiğinin çok belli olduğunu belirten Akçakoca “Çünkü yaklaşık olarak 1200 kişilik katılımla gerçekleştirilen bir konferans düzenliyoruz fakat bize önerilen yer 400 kişilik bir amfiydi” dedi. Öğrenci dekanı ile görüşmek istediklerini fakat başta yine görüştürülmediklerini vurgulayan Akçakoca, bunun üzerine öğrenci dekanı ile görüşene kadar Rektörlük katında beklediklerini söyledi. Öğrenci dekanının sekreterinin araması üzerine özel güvenliğin gelerek kendilerine aşağı kadar “eşlik ettiklerini” söyleyen Akçakoca, “Öğrenciler, görev tanımında öğrenci topluluklarının sorunları ile ilgilenmek olan ve adında öğrenci kelimesi geçen bir kişiyle bile rahatça görüştürülmüyorlar” dedi.

Önceki gün ODTÜ’nün resmi facebook hesabından Gençlik ve Spor Bakanının KMK’de katıldığı bir etkinliğe ait fotoğrafın paylaşıldığını hatırlatan Akçakoca, "okul içerisinde bulunan bir yerin öğrenci toplulukları tarafından kullanılması engellenirken hükümet yetkilileri için bir engel bulunmadığını" söyledi. Rektörlüğün ekinlikleri için alternatif olarak önerdiği amfinin teknik açıdan yetersiz olduğunu belirten Akçakoca, “Rektörlük etkinliği ‘İptal ettik’ diyemeyeceği için gerçekçi olmayan öneriler sunuyor” dedi. Türkiye’de evrim konferansı yapmanın zaten zor bir iş olduğunu söyleyen Akçakoca, Rektörlüğün bu uygulamasının evrim etkinliğinin yapılmasına yönelik bir engel olabileceğini de düşündüklerini söyledi. Topluluk olarak etkinliği gerçekleştirmek için alternatif yer arayışına girdiklerini belirten Akçakoca, her ne koşulda olursa olsun konferansı gerçekleştireceklerini söyledi.