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ODTÜ, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdi

Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına Türkiye'den ilk kez girebilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu.

15 Mart 2012 12:22

 

T24 - İlk kez bir Türk üniversitesi, Harvard, Oxford, Stanford, Cambridge gibi dünya devleri arasında “saygınlıkta” kendine yer buldu.

Habertürk gazetesinin haberine göre 8 yıldır “Dünyanın En İyi 200 Üniversitesi” sıralamasını yapan İngiliz Times Higher Education (THE) bu kez de üniversiteleri “saygınlıklarına” göre sıraladı. Harvard’ın birinci sırada olduğu listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ilk 100’e girerek, “devler liginde” yer aldı.

 

İkinci kez sıralıyor 

 
"THE" Sıralama Editörü Phil Baty geçen yıl ilk kez yapılan ve bu yıl ikincisi tekrarlanan bu sıralamaya ilk kez bir Türk üniversitesinin girmesinin Türkiye için büyük bir haber olduğunu söyleyerek, “Artık Türkiye’nin de bir amiral gemisi var” yorumunu yaptı.
 
"THE", Akademik Saygınlık Anketi’ne katılım gönüllü olmuyor. Thomson Reuters Ipsos tarafından 16 yıllık deneyime ve 50 bilimsel yayına sahip 137 ülkeden 17 bin 554 akademisyen, aralarında “En başarılı mezununuzun hangi üniversiteye lisansüstü eğitime gitmesini istersiniz?” şeklindeki soruların da bulunduğu anketi yanıtladı.
 
Akademisyenlerin yüzde 44’ü ABD’den, yüzde 28’i Avrupa’dan, yüzde 25’i Ortadoğu ve Asya Pasifik bölgelerinden seçildi.
 

Bir numara yine Harvard

 
Sıralamada ODTÜ 91-100 bandında yer aldı. Harvard’ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci olduğu listede ABD’den MIT (Massachusetts Institute of Technology) ikinci, Birleşik Krallık’tan Cambridge üçüncü sırada.
 
İlk 10 içinde ABD’den 7, Birleşik Krallık’tan 2 ve Japonya’dan 1 üniversite var. ABD, listede 44 üniversitesiyle yer alırken, ikinci sırada 10 üniversiteyle Birleşik Krallık geldi. Japonya ve Hollanda’nın listede 5, Almanya, Avustralya ve Fransa’nın 4 kuruluşu bulunuyor. THE listesini bugün açıklayacak.
 

'Sonuç güzel ve gurur verici'

 
Konuyla ilgili konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar şunları söyledi: “Mezunlarımızın en ünlü üniversitelerde elde ettiği başarıların yanı sıra, hem öğrencilerimizin başka üniversitelere giderek, hem de üniversitemize yabancı üniversitelerden gelen değişim öğrencilerinin tanınırlığımızda etkisi büyük.
 
İşbirliği yapan akademisyenlerin olumlu deneyimleri, araştırma projelerimiz mükemmellik değerlendirmesini yansıtıyor. Uluslararası projelerimiz, yayınlarımız, aldığımız atıflar tanınırlığımızı ve saygınlığımızı artırıyor. Sonuç güzel ve gurur verici.”
 

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