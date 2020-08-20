ODTÜ'den yeni dönemde uzaktan eğitim kararı

ODTÜ, öğretim üyeleri ve öğrencilere düzenlediği anket sonucu Covid-19 salgını dolayısıyla yüz yüze eğitimi tehlikeli buldu ve yeni dönemi uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın Covid-19 salgınından dolayı üniversitelere yetki devri yapıldığını duyurmasıyla üniversiteler derslerin nasıl yapılacağına ilişkin kurullarını toplamaya başladı. Edinilen bilgilere göre; ODTÜ, geçtiğimiz günlerde öğretim üyeleri ve öğrencilerine anket yaptı. Öğretim üyeleri, yeni dönemin online olmasını istedi. Öğretim üyeleri, az sayıda öğrenciyle yüzy üze yapılacak ve aynı dersi online aktaracak hibrit sistemi de reddetti. Öğretim üyeleri, yazılı yapılacak sınavlar için öğrencilerin şehir gelmelerini sakıncalı buldu.

Şehir dışı ve konaklama sorun

Aynı anketi yanıtlayan öğrencilerin üçte biri dersleri her türlü riske rağmen sınıfta almak isterken, üçte ikisi uzaktan eğitim almak istedi. Öğrencilerin çoğunluğu sınav haftasının seyretilmiş sınıflarda olmasını istedi. Burada sınavlara gelenlerin hastalık kapma riski ve şehir dışından gelenlerin konaklama sorunları gündeme geldi.

Uzaktan eğitim ile devam

ODTÜ Yönetimi de yemekhane, yurtlar, toplu taşıma, sınıfların havalandırma açısından yetersizliği, öğretim üyelerinin büyük kısmının yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle uzaktan eğitime devam etme kararı aldı. Öte yandan öğretim üyesi ve öğrencilere hibrit sistemde sınav haftası altyapı yetersizliği olduğu, online sınavlar ile ilgili önemli sorunlar yaşandığı ve dönem içinde yüz yüze sınav haftasıyla büyük kalabalıkları bir araya getirmenin büyük tehlike olduğu bildirildi. (ANKA)