"ODTÜ’de öğrencilerin gökkuşağı renklerine boyadığı merdivenler, okul yönetimi tarafından griye boyandı"

Gezi eylemleri sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesili (ODTÜ) öğrenciler tarafından gökkuşağı renklerine boyanan kampüs merdivenlerinin okul yönetimi tarafından griye boyandığı öne sürüldü. Öğrenciler, yönetimin aldığı bu karardan sonra tüm ODTÜ’lülere, merdivenleri yeniden boyamak üzere toplanma çağrısı yaptı.

ODTÜ öğrencileri tarafından Gezi eylemleri zamanında gökkuşağı renklerine boyanan kampüs merdivenleri, bu sabah saatlerinde ODTÜ yönetimi tarafından griye boyandı. Öğrenciler, "ODTÜ Savunulmalıdır" adlı Twitter hesabından #GökkuşağımaDokunma etiketiyle duruma tepki gösterdi. Dün boyaları yenilenen yurtlar bölgesi merdivenlerinin ODTÜ yönetimi tarafından griye boyanması üzerine ODTÜ’lü öğrenciler merdivenleri yeniden gökkuşağına boyamak üzere 30 Mart Salı günü saat 13.00’te, Devrim'in yurtlar bölgesi girişine toplanma çağrısı yaptı.