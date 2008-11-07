ODTÜ de 5 aydır süren taciz skandalı

ODTÜ’de 1. sınıf öğrencisi İ.Ö., mayıs ayında hazırlık sınıfında okurken, nefes problemi yaşayınca tedavi için okulun Sağlık ve Rehberlik Merkezi’ne gitti.



Yapılan tetkiklerde bir şey çıkmayınca, yaşadığı sorunun psikolojik olduğu söylenerek, Psikolojik Danışma Merkezi’ne yönlendirildi.



Genç kız, burada görüştüğü Psikolog A.A.’nın cinsel tacizine uğradığını iddia etti. İ.Ö., erkek arkadaşıyla ilişkisinin detaylarını ısrarla sorduğunu evine davet ettiğini, sarılarak elini ve boynunu öptüğünü ileri sürdüğü A.A’yı ODTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Hazırlık Bölüm Başkanı’na şikâyet etti.



İddiaya göre, taciz olayı hazırlık bölümündeki öğretim üyeleri tarafından sınıflarda duyurulunca, başka kızların da aynı kişi tarafından taciz edildiğini söyledi.



Hazırlık Bölüm Başkanı da İ.Ö.’ye, tacizci A.A.’nın görevine son verildiğini anlattı. Genç kız geçtiğimiz günlerde A.A.’nın Rehberlik Bölümü’nde görevine devam ettiğini öğrenince, yaşadığı tacizi "Gazeteodtülü" internet sitesine anlattı, "Neden hâlâ görevinde" diye sordu.

Yetkililer, önceki gün internet sitesinde yer alan haber ve yazıyı yayın yoluyla ihbar kabul ederek A.A hakkında soruşturma başlatıp, açığa aldıklarını açıkladılar.

