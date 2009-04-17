ODTÜ çalışanlarından ÇYDD’ye 10 bin lira

ODTÜ çalışanları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin (ÇYDD) etkinliklerinin aksamadan sürmesini desteklemek için derneğe yaklaşık 10 bin TL bağışladı.



ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Özgen, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nin önünde ODTÜ çalışanları adına yaptığı açıklamada, ÇYDD'nin gençlerin eğitimine yaptığı katkıları takdirle izlediklerini belirtti.



Türkiye'nin geleceğini güvence altına alabilecek en önemli yolun, genç nesillerin bilim ışığında yetişmiş özgür bireyler olarak topluma kazandırılması olduğuna inandıklarını ifade eden Özgen, "Bizzat Prof. Dr. Sayın Türkan Saylan tarafından defalarca ifade edilen 'Ne şeriat, ne darbe' ilkesinin, demokratik ve laik Cumhuriyetimizin barışçı ve özgür bir şekilde gelişmesi için anlamlı bir zemin hazırladığı inancındayız" dedi.



Özgen, ODTÜ çalışanları olarak, ÇYDD'nin etkinliklerinin aksamadan sürmesini desteklemek amacıyla son 3 günde ulaşabildikleri 620 kişinin yaptığı bağışları dernek hesabına aktaracaklarını, bu parasal desteğin artarak süreklilik kazanması için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Özgen, "ODTÜ'lüler olarak, demokratik özgürlüklerin, akademik özerkliğin, başta bilim insanları olmak üzere kişilerin ifade özgürlüğünün ve laikliğin korunması gerekliliği yönündeki inançlarını her zaman koruyacaklarını ve bu yoldaki çabaları desteklemeye devam edeceklerini" bildirdi.



Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut ile bazı öğretim üyeleri de açıklamaya destek verdiler.



Bu arada, ODTÜ çalışanlarının son 3 günde topladığı bağış miktarının yaklaşık 10 bin TL olduğu öğrenildi.

