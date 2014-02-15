ODTÜ bulvarının ismi belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ormanı’ndan geçen ve yapımı ODTÜ öğrencilerinin tepkisini çeken ODTÜ Bulvarı’na, “1071 Malazgirt Bulvarı” adını verdi.

Karar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçti. Bulvarı bu ay sonu itibarıyla Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, şubat ayı olağan toplantısında, ODTÜ Bulvarı’na ilişkin ilginç bir karara imza attı. Gökçek’in yerine Başkanvekili Ali İhsan Ölmez’in başkanlık ettiği toplantıda, “Çankaya İlçesi Çukurambar İşçi Blokları ve Çiğdem Mahallesi Sınırlarından Geçen Yeni Yolun 1071 Bulvarı Olarak İsimlendirilmesine İlişkin Başkanlık Yazısı” gündeme geldi. Gökçek ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar’ın imzasını taşıyan Başkanlık yazısında, şunlar kaydedildi:

“Çankaya İlçesi üniversiteler, Çukurambar, İşçi Blokları ve Çiğdem Mahallesi sınırlarından geçen, yazınız ekinde mahalle haritasında işaretlenmiş, yapımı belediye tarafından gerçekleştirilen yeni yolun 1071 Bulvarı olarak isimlendirilmesi konusunun uygun görülmesi halinde Belediye Meclisi’ne havale edilmesi hususunu onurlarınıza arz ederim.”

Başkanlık yazısı görüşülürken Ak Parti Grup Başkanvekili Ayhan Yılmaz, “1071, herkese sayısal anlam ifade etmeyebilir. Onun için bulvarın adı 1071 Malazgirt Bulvarı olsun” önerisinde bulundu. Yılmaz’ın önerisi, Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.