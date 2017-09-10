ODTÜ arazisinde yol çalışmaları devam ediyor

Gökhan CEYLAN - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan tünelin yapımı için dün gece saatlerinde başlayan çalışmalar devam ediyor.

ODTÜ içinden geçirilecek yol için 8 Eylül\'de ODTÜ Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında anlaşma sağlanmış, anlaşmaya ilişkin protokol ise Ankara Valiliği\'nde imzalanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde hafriyat kamyonları ve iş makineleri ile ODTÜ arazisine girerek burada çalışmalara başladı. Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi\'nin bulunduğu bölgeden başlayan yol yapım çalışmaları, Jandarma Komutanlığı Hava Radar arazisine kadar olan ve ODTÜ alanında kalan 4.8 kilometrelik kısmı kapsıyor.

\"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKORA İMZA ATTI\"

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ\'de dün gece yapılan yol çalışması ve ağaçların kesilmesiyle ilgili Twitter\'dan paylaşım yaptı. Gökçek paylaşımında, \"ODTÜ rektörlüğü ile yapılan protokol gereği açılacak 4,5 km\'lik yolu bir gecede açarak büyükşehir belediyesi bir rekora daha imza attı\" dedi. Gökçek paylaşımlarında ayrıca şu ifadelere yer verdi: \"Ankara Belediyesi rant için tek bir ağaç kesmemiştir. AVM yapmak, bina yapmak için kesmemiştir.Bu yolu en çok kullananlar gene ODTÜ\'lüler olacak. Ayrıca taşınan ağaçların en az iki katını ODTÜ\'ye dikmeyi taahhüt ettik. \" dedi. Konuyla ilgili olası eylemlere karşı bölgede çevik kuvvet ekipleri hazır olarak bekletiliyor.

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