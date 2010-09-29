-ODTÜ 31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 8 profesör, 18 doçent ve 5 yardımcı doçent alacak. ODTÜ'nün öğretim üyesi alımına ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre profesör ve doçentler daimi statüde görev yapacaklar. Rektörlük Mühendislik Fakültesinin İnşaat, havacılık ve uzay, maden ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri, Fen Edebiyat Fakültesinin Şehir ve Bölge Planlama ile mimarlık bölümleri ile Eğitim Fakültesinin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü için 8 profesör alacak. Mühendislik Fakültesinin bilgisayar ve endüstri mühendisliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin işletme ve iktisat bölümleri, Fen Edebiyat Fakültesinin istatistik, tarih, matematik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, Eğitim Fakültesinin eğitim bilimleri, ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi, beden eğitimi ve spor bölümü için 18 doçent alımında bulunacak. Rektörlük ayrıca Mühendislik Fakültesinin petrol ve doğalgaz mühendisliği, Fen Edebiyat Fakültesinin matematik, fizik ve biyoloji bölümleri ve Fen Bilimler Enstitüsünde istihdam edilmek üzere 5 yardımcı doçent alacak. ODTÜ'de İngilizce eğitim yapıldığından adaylarda, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri şarta aranacak. Halen ODTÜ'de öğretim üyesi olarak görev yapanlar ile İngilizce koşulunu daha önce sağlamış öğretim görevlileri dışında diğer adaylar, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak başvuracaklarda, Üniversite Senatosunun 22 Aralık 2009 tarihli kararı ile kabul edilen sınavlardan KPDS/ÜDS 85, TOEFL-IBT 102, TOEFL-PBT VE TWE 610 ve 5, IELTS 7,5, ODTÜ YDYO-İYS'den minimum 80 puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri istenecek. İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıl olacak. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmeyecek. Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS sınav sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılacak. İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan yardımcı doçent, doçent ve profesör adayları ODTÜ'de İngilizce mülakata alınacaklar. Adaylar başvurularını 15 gün içinde, ODTÜ Rektörlüğüne şahsen yapacaklar. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.