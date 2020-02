ÖDP'li Taş: Ortak aday zeminini kaçırdık

24 Haziran'da geçekleşecek erken seçimler siyasi partiler arasındaki tarfik devam ediyor. ‘İttifak’ tartışmalarının bir adresi de sosyalist sol oldu. Sağ partilerdeki hareketlilik solda sadece CHP ile sınırlı görünürken Emek Partisi’nin (EMEP) hafta içi yaptığı çağrı ile solda yeni bir ittifak olasılığı gündeme geldi. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, konuya ilişkin olarak "Taş, seçim sürecinde adaysız bir çalışma yapacaklarını ve kime oy verilmeyeceğini işaret edeceklerini söyledi. Taş, EMEP'in geçtiğimiz günlerde yaptığı ittifak ve ortak aday çağrısını değerlendirirken, “Ortak aday zeminini kaçırdık” dedi.

Emek Partisi'nden 'ortak aday' çağrısı

Partilerin kendi adaylarıyla seçime girmesi gerektiğini söyleyen Alper Taş, ÖDP olarak aday seçmeksizin ‘kime oy verilmemeli’ konusunda çalışma yapacaklarını belirtti. EMEP’in ‘demokratik ittifak’ ve ‘ortak aday etrafında güçleri birleştirelim’ çağrısına ilişkin olarak ise Taş, “Biz zaten bu ortak aday teklifimizi baştan beri anlattık, yanaşmadılar. Onlar tercihini en geniş halkaya yaydı. Tartıştığımız bir ortak aday zeminini kaçırdık” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için özellikle ikinci turda ittifak konusunda CHP’ye çağrıda bulunan Taş, “CHP’nin güçlü bir sol fikri yayacak ve sol havayı estirecek güçlü bir adayı seçmesi iyi olur” dedi. Taş şunları söyledi, “10-11 Mart tarihinde yaptığımız genel kurulda partimizin düşüncelerini ifade etmiştim. Orada her siyasal kesimin, her siyasal öznenin ilk tura kendi adayıyla girmesinin doğru bir strateji olduğunu söylemiştik. İlk turda olabildiğince insanların oy vermesini sağlayacak güçlü adaylarla ilk tura katılıp seçimi ikinci tura taşıyıp ikinci turda da faşizm cephesini en azından sandıkta yenmektir. Bizim genel bakış açımız bu. Memlekete sol bir hava lazım. Sağ eksenli fikirler ve arayıştan öte memlekete her anlamda her konuda sol bir rüzgar estirecek aday gerek.”

‘İttifak bir cephe stratejisiyle yürütülmeli’

Taş, muhalefetin ittifak konusunda rahat olması gerektiğini belirtirken, şöyle dedi: “Milletvekilliği seçiminde ittifak yapmazsanız gücünüzün altında vekil çıkartıyorsunuz ve parlamentoda etki sayınız azalıyor. İttifak yapılmadığı oranda ittifak yapan güçlerin oyu ve vekili artıyor. Bu noktada sonuç itibarıyla milletvekili seçimlerinde ittifak yapılması seçim mantığının da aynı zamanda gereği. Doğal olarak ittifak konuları zemininde muhalefetin rahat olması lazım. CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçişini Erdoğan çok vurguluyor. MHP’yle birlikte kendisi bir faşizm cephesi kurdu, BBP’yi de yanına aldı. Bu bir ittifak değil. Onların yapmak istediği siyasal ve İslamcı faşizmi inşa etmek. Bunun için bir cephe kurdular ve istiyor ki karşımızdakiler de bir cephe olsun ve biz bu cepheleştirmeden sağ muhafazakar, yanımızda olmayan kesimleri bizim tarafa alalım. Bu tuzağa düşmemek lazım. Milletvekilli ittifakı bir cephe stratejisiyle yürütülmemeli. İlk turda cumhurbaşkanına çatı aday çıkartıldığında bu bir cephe görüntüsü verirdi. Ama ilk turdan herkesin kendi adayıyla seçime girmesi olumlu olur.”

Hayır blokunu birinci tura çekmenin önemli olduğunu vurgulayan Taş, bunun bir cephe görüntüsü vermediğini söyleyerek şöyle devam etti: “Hayır blokunu birinci tura çekmek AKP MHP cephesini zora sokar. Ama milletvekilliği meselesi aritmetik bir mesele. Çünkü öyle bir seçim yasası getirdiler ki muhalefet ittifak yapmadığında kendi lehlerine bir tablo ortaya çıkartıyorlar. Bu noktada muhalefet bir cephe siyasetine prim vermeden kendi çoğulculuğu, kendi renkleriyle bu AKP-MHP’nin tek adam rejimi ve tek irade rejimine karşı bir duruş sergileyebilir.”

‘Ortak aday zeminini kaçırdık'

Geçtiğimiz günlerde Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi, Birleşik Haziran (BHH), Halkevleri ve HDP’ye çağrıda bulunarak ‘Demokratik ittifak’ ve ‘ortak aday etrafında güçleri birleştirelim’ çağrısı yaptı. Taş, “Bu noktada açık konuşmak gerekirse bu durumdan dolayı EMEP’e bir eleştirimiz var” diyerek seçim süreci başlamadan önce EMEP’le bu konuyu konuştuklarını ama EMEP’in olumlu bakmadığını söyledi, Taş şöyle dedi, “Çok önceden tartıştığımız bir ortak aday zeminini kaçırdık. Ben Emek Partisi’nin ortak adaydan kastı kimdir, nedir onu bilmiyorum. Ama biz zaten bu ortak aday teklifimizi EMEP’li arkadaşlara baştan beri anlattık yanaşmadılar. Onlar tercihini en geniş halkaya yaydılar. Birinci turda muhalefetle uğraşmak, muhalefetin çeşitli kesimleriyle uğraşmak doğru bir strateji değil. ‘Biz’ olmamız gerekiyordu. Ama olamadık. Böyle bir fırsatı, böyle bir zemini kaçırdık.”

Taş, EMEP’le konuştukları konuları ise şöyle anlattı: “Erken seçim kararından önce 2019’a giderken hem sokakta hem de sandıkta ilerici halk güçlerinin ne yapacağına ilişkin daha solda ve sosyalist bir eksende duran güçlerin CHP ve HDP’den bağımsız olarak ilerici halk güçlerini bir yerde toplayıp bir birleşik kuvvet, birleşik eylem ve birleşik mücadele zeminini geliştirebilir miyiz, bunun için cumhurbaşkanlığı seçiminde de kolektif bir heyet üzerinden ortak bir aday çıkartabilir miyiz gibi birçok noktada görüşmelerimiz oldu. EMEP’teki arkadaşlar bundan hep uzak durdular. Böyle bir yaklaşımın içerisine hiç girmediler. ‘Demokrasi İçin Birlik’ gibi bir yapıyla hareket etmeyi tercih ettiler.”

Alper Taş, Demokrasi İçin Birlik, Yurttaş Girişimi ve Diyalog Grubu gibi girişimlerinse Abdullah Gül’ün adaylığını servis eden bir noktaya geldiğini söyledi.

‘Önemli olan AKP-MHP blokunun kaybetmesi’

Taş son olarak şöyle konuştu: “Tüm bunlardan bağımsız olarak bizim birinci turda gelinen noktada 100 bin imzayla seçime dahil olma gibi bir durumumuz oldu ama Anayasa gereği böyle bir hakkı da elimizden aldılar. Bu yüzden birinci turda adaylı adaysız hayır demeye devam etmeliyiz. Tartıştığımız nokta adaysız bir çalışma yapma ve kime oy verilmeyeceğini işaret etme şeklinde olacak. Burada önemli olan AKP ve MHP blokunun kaybetmesini sağlamak. Bunun için de ilk turda Haziran Hareketi ve biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız.”