ÖDP'li Ali Deliak'a verilen Gezi Parkı cezası kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde geçen 16 Haziran'da düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine destek yürüyüşüne katılan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) İl Başkanı Ali Deliak'a, 'trafik güvenliğini ve düzenini tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle 77 lira idari para cezası kesildi. Mahkeme, yürüyüş yapma hakkının doğal sonucu olarak yaya ve araç trafik yollarının belli bir süre kulanıma kapanabilmesinin mümkün olduğuna hükmederek, para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Gürkan Gündoğan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ÖDP İl Başkanı Ali Deliak, geçen 16 Haziran'da ilçe merkezinde Atatürk Anıtı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşte köpeği ile yer aldı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Ali Deliak ve yürüyüşe katılan bazı kişilere, 'trafik güvenliğini ve düzenini tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 77'şer lira idari para cezası kesti.

Mahkemeye başvurdu

Ali Deliak, yasalara aykırı düzenlendiği gerekçesiyle ceza tutanağının iptali için Ereğli 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Deliak dava dilekçesinde, temel hak ve özgürlüğünü kamu düzenini bozmadan kullanan bir topluluğa kesilen cezaların hukuka aykırılık teşkil ettiğini savundu. Yürüyüş sırasında polisin gruba uyarı ya da müdahalesinin söz konusu olmadığını belirten Deliak, şöyle dedi:

"Aksine polis, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla yolu kısa süreliğine araç trafiğine kapatmıştır. Aradan 1 ay geçtikten sonra halkın emniyetini tehlikeye düşürecek fiillerde bulunanların tespitine yönelik alınan kamera kayıtları, aleyhimize kullanılarak tespit edilen bazı kişilere cezalar kesilmiştir. Barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı demokratik bir toplumda temel haklardan biridir. Bu nedenlerle para cezasının iptaline karar verilmesini talep ederim."

Mahkeme para cezasını kaldırdı

Mahkeme ise gerekçeli kararında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ilgili kararları incelendiğinde, yürüyüş yapma hakkının doğal sonucu olarak yaya ve araç trafik yollarının belli bir süre kullanıma kapanabilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Bu durumun, bireylere tanınan ilgili hakkın kullanılmasına ilişkin olduğunu belirten mahkeme kararında şöyle denildi:

"Aksinin kabulü halinde yürüyüş yapma hakkı, 1982 Anayasası ve taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olarak kullanılamayacaktır. AİHM, sözleşmeye taraf olan ülkelere, toplantı ve yürüyüş hakkını dolaylı yoldan usulsüz bir şekilde sınırlandırmaktan da kaçınmalarının gerektiğini not etmektedir. Ceza tutanağının suç tarihinde değil de daha sonra kamera görüntüleri ve kimlik bilgilerinin POL-NET kayıtlarından elde edilerek hazırlanması, bu hakkın dolaylı yoldan usulsüz bir şekilde sınırlandırıldığı yönünde kuşku uyandırmıştır. Yasal mevzuat, ilgili yüksek mahkeme kararları incelendiğinde söz konusu idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir."