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ÖDP VE YURT PARTİSİ SEÇİME KATILAMAYACAK ANKARA (A.A)

19 Nisan 2011 13:06

-ÖDP VE YURT PARTİSİ SEÇİME KATILAMAYACAK ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), eksik evraklarını zamanında tamamlamayan, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ile Yurt Partisi'nin seçime katılamayacaklarını açıkladı. Böylelikle seçime katılacak olan siyasi parti sayısı 15'e düştü. YSK, siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamaları için 16 Nisan Cumartesi gününe kadar süre vermişti. Aday listelerindeki eksikliklerini bugüne kadar tamamlamayan ÖDP ve Yurt Partisi'nin bu nedenle seçime katılamayacakları kararı alındı. Dün de HAK-PAR'ın seçime katılmayacağını açıklamasının ardından 17'ye düşen seçime katılacak olan siyasi parti sayısı, YSK'nın ÖDP ve Yurt Partisi'nin seçime katılamayacakları kararını almasının ardından 15'e düştü. Buna göre, yeni oy pusulasında partilerin sırası şöyle olacak: 1-  Adalet ve Kalkınma Partisi 2-  Demokrat Parti 3-  Cumhuriyet Halk Partisi 4-  Emek Partisi 5-  Millet Partisi 6-  Liberal Demokrat Parti 7-  Saadet Partisi 8-  Hak ve Eşitlik Partisi 9-  Halkın Sesi Partisi 10- Milliyetçi Hareket Partisi 11- Doğru Yol Partisi 12- Türkiye Komünist Partisi 13- Milliyetçi Muhafazakar Parti 14- Büyük Birlik Partisi 15- Demokratik Sol Parti''

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