ÖDP, Türk Telekom'un yeniden kamulaştırılmasını istedi

İzmir'de, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi bir grup, Türk Telekom'un özelleştirilmesine tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Telekom binası önünde eylem yapan ÖDP'liler, özelleştirilen kurumların yeniden kamulaştırılmasını istedi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Türk Telekom binası önünde toplanan ÖDP üyesi bir grup, kurumun özelleştirilmesine karşı eylem yaptı. Telekom'un kamulaştırılmasını isteyen grup, üzerinde 'Özelleştirilen kurumlar tekrar kamulaştırılsın' yazılı pankartlar taşıdı. Grup, ayrıca 'Telekom halkındır, geri alınsın', 'Söz, yetki, karar, iktidar halka' sloganları attı. ÖDP adına açıklama yapan Umut Doğan, Türk Telekom'un özelleştirilmesini eleştirerek, "Türkiye'nin üretken ve en stratejik kurumları allanıp pullanarak satıldı. Bu özelleştirme süreci iktidar tarafından büyük bir başarı olarak sunuldu. Türk Telekom'daki büyük soygun, ekonomimizdeki büyük çöküşün nedenlerini ortaya koymaktadır" diye konuştu. Türk Telekom'un yargının iptal kararlarına rağmen, iktidarın ısrarıyla özelleştirildiğini ileri sürdü.

"Özelleştirmeler rekor kırdı"

Türk Telekom'un, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 889 milyon TL zarar ettiğini söyleyen Umut Doğan, "Bu zarar yönetim tarafından 'kur farkı' olarak açıklanmıştı. Haziran sonundan itibaren kurun daha da yükseldiğini düşünürsek, Türk Telekom'un zararının da arttığını tahmin etmek zor olmaz. Türk Telekom'un nasıl bir yönetim altına sokulduğunu gösteren bu örnekler, aynı zamanda kurdaki farklılıkların 'bu da geçer' demekle ortadan kalkmadığını, şirketleri ne hale getirildiğini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

Yapılan özelleştirmelerin ülkeyi batağa sürüklediğini iddia eden Doğan, Turgut Özal döneminde başlatılan özelleştirme sürecinin, Ak Parti döneminde rekor kırdığını savundu. Grup, özelleştirilen kurumların yeniden kamulaştırılmasını isteyip, açıklamanın ardından sonra dağıldı. (DHA)