ÖDP: Referandum iptal edilmeli

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, “Muhalefetin en başta ele alması gereken ve gündem yapması gereken konunun, ‘referandum iptal edilsin’ talebi olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Evrensel'de Şerif Karataş'ın haberine göre, "Muhalefetin bu konuda mücadelenin geliştirilmesini, önemsiyoruz" diyen Taş, "YSK eliyle sivil bir darbe gerçekleştirilmiştir. Bu darbenin hesabı sorulmalıdır. Hiçbir zaman bu referandum meşru kılınmamalıdır. Muhalefetin şu an üzerine eğilmesi gereken konu, bu referandum sonucunun iptal edilmesi, eşit ve adil koşullarda referandumun yenilenmesi talebidir" açıklamasını yaptı.

Taş, başkan adayı tartışmalarına ilişkin olarak ise: “Demek ki bu tartışmayı yürütenler, referanduma dair ortaya çıkacak meseleler, çelişkiler, çatışmalar ve Türkiye’yi bekleyen belalar konusunda çok içten ve samimi değillermiş gibi bir tablo çıkıyor. Bir tür ikbal tartışmaları olarak gözüküyor” ifadesine yer verdi.