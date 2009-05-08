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ÖDP koruculuğun tasfiyesini sordu

ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde koruculuğun tasfiyesinin düşünülüp düşünülmediğini sordu.

08 Mayıs 2009 03:00

ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, koruculuğun tasfiyesinin düşünülüp düşünülmediğini sordu.

Uras, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Mardin'deki katliamın, köy koruculuğu sisteminin kanayan bir yara olduğunu gösterdiğini öne sürdü. Uras, köy korucularının, bölgede özellikle kadınlara yönelik suç işlemeye devam etiğini, köylere geri dönüşün önünde önemli bir engel oluşturduğunu iddia etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kaç korucu bulunduğunu, bu koruculara ne kadar maaş ödendiğini ve silah dağıtıldığını öğrenmek isteyen Uras, köy korucularının hangi adi suçlara karıştığını sordu.

Uras, ayrıca, "Aileleri ya da akrabalarından korucu olan milletvekilleri var mıdır? Koruculuğun tasfiyesi düşünülüyor mu? Bölgede yeni korucu kadroları açılmak istendiğine dair bir çalışma sözkonusu mudur?" sorularını yöneltti.

DTP Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak da Mardin'deki saldırının ardından güvenlik güçlerin olay yerine ne kadar zamanda ulaştığını, Mardin Devlet Hastanesinin olaydan nasıl haberdar olduğunu ve zanlıların saat kaçta ve nerede gözaltına alındığını sordu.

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