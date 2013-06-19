ÖDP: İç Savaş Hükümeti Cadı Avını Derhal Durdurmalıdır!

Gezi direnişi gözaltıları ile ilgil Özgürlük ve Dayanışma Partisi, "AKP artık aklını başına almalı, bir iç savaş hükümeti olmaktan vazgeçip halkın taleplerine kulak vermelidir. Bu cadı avı derhal durdurulmalı, göz altına alınanlar serbest bırakılmalıdır" dedi.

İstanbul'da Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilçede 94 adrese baskın düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere yaptığı operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltılarla ilgili ÖDP tarafından basın açıklması yapıldı. Eş Genel Başkanlar Alper Taş ve Bilge Seçkin Çetinkaya tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde;

İç Savaş Hükümeti Aklını Başını Almalı

Bu Cadı Avı Derhal Durdurulmalı

AKP hükümeti polis zorbalığını bugün de başta İstanbul ve Ankara’da olmak üzere pek çok yerde devrimci, demokrat, sosyalist kesimlere başlattığı operasyonlarla sürdürüyor.

Halkın özgürlük ve insanca yaşam talebi gazla ve tazyikli suyla boğulamadığı gibi, bu operasyonlarla boğulması da mümkün olmayacaktır.

Bugün başlayan, Valiler ve Emniyet tarafından ‘devam edeceği’ söylenen operasyonların tek amacı halkın mücadelesini ‘terörize’ etmektir.

Başbakan Erdoğan ve AKP yetkilileri günlerdir sanal düşmanlar ve uydurma kurgular gündeme getiriyor. Bu operasyonlar bunun bir parçasıdır.

Halk, Erdoğan’a bu diktatörlük heveslerinden vaz geçmesi gerektiğini, AKP’nin ülkeyi artık zorbalıkla, operasyon ve tutuklamalarla yönetemeyeceğini direnişiyle ilan etmiştir.

AKP artık aklını başına almalı, bir iç savaş hükümeti olmaktan vazgeçip halkın taleplerine kulak vermelidir.

Bu cadı avı derhal durdurulmalı, göz altına alınanlar serbest bırakılmalıdır.